День лиц с инвалидностью отмечают в Казахстане

Общество
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В республике проживают более 732 тыс. людей с особыми потребностями, передает Kazpravda.kz

Иллюстрация: Минтруда РК

Во второе воскресенье октября в Казахстане отмечается День лиц с инвалидностью. На протяжении более 30 лет независимости в республике реализуется политика по защите прав и повышению качества жизни людей с особыми потребностями. Этот день – еще один повод, чтобы подчеркнуть важность создания инклюзивного общества, в котором каждый человек, независимо от своих особенностей, чувствует себя ценным и нужным.

Сегодня в Казахстане проживают более 732 тыс. людей с особыми потребностями. Многие из них разрушают стереотипы и своим примером доказывают, что все возможно, если верить в себя.

Среди людей с инвалидностью есть талантливые художники, успешные бизнесмены, общественные деятели. Они создают инновационные технологии, пишут вдохновляющие книги, разрабатывают социальные проекты. Их вклад в развитие общества неоценим.

Особой гордостью Казахстана в этом году стали спортсмены с инвалидностью, продемонстрировавшие выдающиеся результаты на Паралимпийских играх в Париже. У сборной нашей республики 9 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые. Их достижения – яркий пример того, что инвалидность – не приговор.

Успех на Паралимпийских играх стал возможным благодаря поддержке государства, которое реализует последовательную политику по защите прав, повышению качества жизни и инклюзии людей с особыми потребностями.

В стране действует законодательство, гарантирующее лицам с инвалидностью реализацию их прав на образование, работу, медицинское обслуживание, социальную помощь, реабилитационные услуги, участие в политической и общественной жизни и т. д. Во всех регионах принимаются меры по созданию доступной среды, по трудоустройству и обеспечению занятости, предоставлению специальных социальных услуг и обеспечению техническими вспомогательными средствами и специальными средствами передвижения людей с особыми потребностями.

«В текущем году наша страна защитила в ООН первый доклад о мерах, принятых в целях осуществления Конвенции о правах инвалидов. Комитет ООН высоко оценил принимаемые Казахстаном меры и представил ряд важных рекомендаций, которые будут реализованы в Концепции инклюзивной политики до 2030 года.   

Мы много сделали, но предстоит сделать еще больше для того, чтобы никто не остался позади. Давайте вместе работать над тем, чтобы мир стал более доступным и инклюзивным для всех!» – отметила министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

#казахстан #инклюзия #День лиц с инвалидностью

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