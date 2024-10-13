День лиц с инвалидностью отмечают в Казахстане

Иллюстрация: Минтруда РК

Во второе воскресенье октября в Казахстане отмечается День лиц с инвалидностью. На протяжении более 30 лет независимости в республике реализуется политика по защите прав и повышению качества жизни людей с особыми потребностями. Этот день – еще один повод, чтобы подчеркнуть важность создания инклюзивного общества, в котором каждый человек, независимо от своих особенностей, чувствует себя ценным и нужным.

Сегодня в Казахстане проживают более 732 тыс. людей с особыми потребностями. Многие из них разрушают стереотипы и своим примером доказывают, что все возможно, если верить в себя.

Среди людей с инвалидностью есть талантливые художники, успешные бизнесмены, общественные деятели. Они создают инновационные технологии, пишут вдохновляющие книги, разрабатывают социальные проекты. Их вклад в развитие общества неоценим.

Особой гордостью Казахстана в этом году стали спортсмены с инвалидностью, продемонстрировавшие выдающиеся результаты на Паралимпийских играх в Париже. У сборной нашей республики 9 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые. Их достижения – яркий пример того, что инвалидность – не приговор.

Успех на Паралимпийских играх стал возможным благодаря поддержке государства, которое реализует последовательную политику по защите прав, повышению качества жизни и инклюзии людей с особыми потребностями.

В стране действует законодательство, гарантирующее лицам с инвалидностью реализацию их прав на образование, работу, медицинское обслуживание, социальную помощь, реабилитационные услуги, участие в политической и общественной жизни и т. д. Во всех регионах принимаются меры по созданию доступной среды, по трудоустройству и обеспечению занятости, предоставлению специальных социальных услуг и обеспечению техническими вспомогательными средствами и специальными средствами передвижения людей с особыми потребностями.