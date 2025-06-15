В мероприятии приняли участие более 20 семейных пар, передает Kazpravda.kz
В Астане в честь Дня отцов организовали гончарный мастер-класс для детей и их пап, которые смогли провести время вместе и с пользой, создавая уникальные глиняные изделия своими руками, передает официальный сайт акимата столицы.
Организаторами выступили столичное управление по вопросам молодежной политики совместно с Казахстанской Ассоциацией «Даму».
Цель - укрепление эмоциональной связи между отцами и детьми, продвижение активного семейного досуга и развитие творческих навыков через совместное ремесло.
«В День отцов организовали такое мероприятие для отцов и детей, чтобы они вместе провели время. Это мероприятие реализуется в рамках проекта «Отбасы — бақыт мекені». В прошлом году такой мастер-класс провели, всем очень понравилось, и вот в этом году повторили. Цель проекта – пропаганда семейных ценностей, укрепление связи между детьми и отцами», — сообщила главный специалист Управления по вопросам молодежной политики города Балжан Колханат.
В мероприятии приняли участие более 20 семейных пар.
Нурлыбек Муратов с дочерью Аружан подчеркнул важность данного мероприятия. Они сделали вазу для цветов.
«Это возможность провести время вместе с детьми. Родители сейчас большую часть времени работают, и такие моменты ценны тем, что ты можешь побыть с детьми, сделать что-то вместе, это объединяет, укрепляет связь отца и ребенка», — говорит он.