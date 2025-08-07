Каждое второе воскресенье августа в республике отмечается День строителя – праздник людей, чей труд формирует облик наших городов и сел

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сегодня строительная отрасль остается одним из ключевых драйверов развития Казахстана. За последние шесть лет с 2019 по 2024 годы в стране введено 97,9 млн кв. м жилья, что позволило сотням тысяч семей обрести новый дом. Только за первые шесть месяцев 2025 года сдано 7,9 млн кв. м жилья, что является показателем уверенной динамики роста. За этими цифрами стоят труд инженеров, архитекторов, рабочих и проектировщиков, которые создают комфортную и современную среду для жизни.

Без людей строительства не будет

Основным показателем развития отрасли является человеческий капитал. Согласно данным БНС АСПиР в строительной сфере по состоянию на I квартал 2025 года занято свыше 106 тыс. работников, а средняя номинальная заработная плата работников отрасли составила свыше 485 тыс. тенге, что превышает среднемесячную номинальную заработную плату в стране на 14,8% (свыше 423 тыс. тенге).

Прогнозируемая потребность в кадрах в среднесрочном периоде по всему Казахстану составляет почти 3 млн человек, 7% из которых приходится на сферу строительства (приблизительно 210 тыс. человек).

Государством регулярно проводятся мероприятия по развитию человеческого капитала в строительной отрасли.

Для поступления на бакалавриат в 2025-2026 учебном году выделено свыше 77 тысяч грантов, из них на инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли выделено свыше 22 тыс. грантов на получение высшего образования.

В организациях ТиПО по направлению «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» на начало 2024-2025 учебного года обучалось свыше 160 тыс. человек, в то же время, по программам высшего образования обучалось свыше 102 тыс. студентов.

Средний процент трудоустройства выпускников колледжей в сфере строительства составляет 82,7%.

Также с 15 января 2024 г. работодатели, построившие арендное жилье в селе, посёлке или сельском округе, могут рассчитывать на государственное субсидирование в размере до 5 млн тенге.

Жилищное строительство: устойчивый рост и новые возможности

История Дня строителя неразрывно связана с понятием «строительный бум», когда в середине прошлого века возводились новые города, заводы и кварталы жилья. Сегодня Казахстан продолжает эту традицию созидания. В 2024 году по стране было введено рекордные 19,1 млн кв. м жилья, а количество новых квартир превысило 173 тысяч.

Особое внимание уделяется индивидуальному жилищному строительству. Так, за шесть лет инженерными сетями обеспечено более 183 тысяч земельных участков. Кроме того, благодаря государственным программам льготной ипотеки и строительства арендного жилья с 2019 по 2024 годы социально уязвимые категории получили свыше 77 тысяч арендных квартир, а через льготные займы Отбасы банка – свыше 80 тысяч доступных кредитов (по ставке 2% - 22 022 займа, по ставке 5% - 58 450 займов). Эти меры позволили расширить возможности граждан для строительства собственного жилья и способствовали развитию новых районов.

От жилья до инфраструктуры

Если в прошлом строители возводили промышленные гиганты и новые города, то сегодня они развивают и жилой фонд, и инженерную инфраструктуру.

За последние шесть лет уровень обеспеченности населения водой вырос: сейчас 99,3% городов и 97,5% сел имеют доступ к централизованному водоснабжению. Параллельно идет реконструкция канализационно-очистных сооружений, строительство новых дорог и модернизация жилого фонда.

В регионах, в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2029 годы ведется капитальный ремонт общего имущества объектов кондоминиума, в том числе фасадов и кровли на возвратной основе. Также регионам из средств республиканского бюджета, предоставляются бюджетные кредиты под 0,1% на 7 лет для проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Только в 2024 году был проведен капитальный ремонт 233 МЖД, что напрямую улучшило условия жизни тысяч семей и обеспечило сохранение жилищного фонда. Таким образом, современные строители продолжают традиции своих предшественников, создавая основу для жизни будущих поколений.

На передовой ликвидации последствий ЧС

Профессия строителя всегда была связана не только с созиданием, но и с восстановлением. Так было в 2024 году после паводков, когда пострадало более 17 тысяч домов и дач. В результате эффективного механизма возмещения ущерба пострадавшим гражданам в кратчайшие сроки было отремонтировано 9 156 домов и построено почти 2 700 новых домов.

Кроме того, благодаря слаженной работе профессионалов были восстановлены дороги, мосты, электросети, объекты образования, культуры и спорта. Эти работы обеспечили возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни и повысили устойчивость инфраструктуры к будущим вызовам.

Цифровизация и инновации в строительстве

От бума середины XX века до цифровой трансформации XXI – строительная отрасль Казахстана прошла колоссальный путь. Сегодня внедряются автоматизированные системы контроля, такие как «e-Qurylys» и Градостроительный кадастр, позволяющие отслеживать каждый этап – от проектирования до ввода в эксплуатацию.

В свою очередь, плановое инспектирование, электронные реестры и уникальный номер объекта повышают прозрачность процессов и гарантируют соблюдение стандартов. Если раньше главным символом профессии были кирпич и бетон, то теперь это еще и цифровые технологии, делающие строительство быстрее, безопаснее и качественнее.

В строительной сфере Казахстана запущена масштабная цифровая трансформация. Одним из основных проектов Министерства промышленности и строительства стала разработка Единой цифровой экосистемы - «единого окна заказчика», которая заменит существующие информационные системы. Новый портал будет интегрирован с платформой egov.kz и обеспечит полный цикл сопровождения строительства - от градостроительного планирования до ввода объектов в эксплуатацию.

Уже оцифровано более 90% инженерной инфраструктуры страны, запущена автоматизация выдачи разрешений и создан реестр долевого строительства, доступный через портал eGov.

Таким образом, строительство в Казахстане сегодня – это не просто возведение зданий, а комплексная работа по формированию комфортной, безопасной и современной среды для всех граждан. Признание заслуг строителей – это признание значимости созидательного труда, который меняет облик страны и укрепляет её будущее.