В сумме двоеборья он поднял 376 (163+213) килограммов

Фото: AWF

Казахстанский тяжелоатлет Денис Полубояринов завоевал золотую медаль юниорского чемпионата Азии, который в эти дни проходит в Астане, сообщает Kazpravda.kz

Спортсмену также удалось установить рекорд Азии в "толчке" в своей возрастной категории в весе до 94 килограммов, отметили в Национальном олимпийском комитете РК.

В сумме двоеборья Денис поднял 376 (163+213) килограммов. Полубояринов выиграл с большим отрывом.

Вторым завершил ЧА Руслан Рахматжонов - 345 (155+190) килограммов. На третью ступень пьедестала поднялся Джон Мурилло (Бахрейн) - 334 (154+180) килограмма.