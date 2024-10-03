Денис Шипп избран судьей Верховного суда РК

Он долгие годы работал в судебной системе

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Сенат на пленарном заседании избрал экс-главу председателя Высшего судебного совета Дениса Шипп судьей Верховного суда, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Кандидатура Шипа Дениса Алексеевича была предложена по представлению президента Казахстана. Депутаты Сената предложение поддержали.

Как отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, кандидатура нового судьи Верховного суда была предварительно рассмотрена на заседании профильного Комитета Сената, а затем на заседании Палаты.

«Постановление принято. Денис Алексеевич, поздравляем с избранием на должность судьи Верховного суда», - сказал после голосования спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Денис Шипп долгие годы работал в судебной системе. В 2015-2021 годы занимал должность судьи Верховного суда. До недавнего времени работал председателем Высшего судебного совета.