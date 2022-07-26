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Денис сыграл в финале

На кортах столичного Национального теннисного центра завершился традиционный международный турнир «Кубок Президента».

В финале мужского Челленджера сошлись казахстанец Денис Евсеев и 151-я ракетка мира, россиянин Роман Сафиуллин. Первый сет остался за нашим спорт­сменом, он выиграл со счетом 6:2. А вот во второй партии завязалась упорная борьба, где сильнее оказался уже более опытный россиянин и победил со счетом 6:4. Исход поединка решился на тай-брейке, который завершился победой Романа со счетом 7:6.

Стоит отметить, что Сафиуллин выиграл свой второй турнир серии Челленджер в карьере, получил 80 рейтинговых очков и 7 200 долларов США призовых. В это же время Евсеев, несмотря на проигрыш в финале, по ходу турнира продемонстрировал отличную игру и в мировом рейтинге поднялся с 341-й на 269-ю позицию.

В финале женского турнира победила японка Моюка Учиджима, которая была сильнее сербки Наталии Стеванович – 6:3, 7:6.

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