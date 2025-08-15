Депутат Мажилиса изучила состояние туризма в Восточном Казахстане

Депутат Мажилиса от партии Respublica Екатерина Смолякова в рамках рабочей поездки в регионы изучает состояние внутреннего туризма в Восточно-Казахстанской области и встречается с представителями местного бизнеса и жителями, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

В Катон-Карагайском и Улкен Нарынском районах Екатерина Смолякова провела ряд встреч, осмотрела побережье Бухтарминского водохранилища и обсудила с Советом по туризму при Региональной палате предпринимателей ключевые проблемы отрасли. Среди них - отсутствие генерального плана, перебои с электричеством и интернетом, слабая мобильная связь, а также нехватка инфраструктуры и культуры бережного отдыха. Эти факторы тормозят развитие туризма в регионе, несмотря на его огромный природный и экономический потенциал.

«Бизнес готов вкладываться, туристы хотят приезжать, но на местах нет ясности, где можно строить и что планируется. Нет света, плохой интернет. А в визит-центре Улкен Нарын, например, нет и того, за чем едут туристы: местного меда, пантокрина, изделий из бересты или глины. Люди хотят увезти с собой кусочек Алтая - память, сувенир, подарок. Это важный инструмент продвижения», - подчеркнула депутат.

По ее словам, несмотря на государственные программы и поддержку отрасли, туристический потенциал ВКО реализован не в полной мере. Казахстан располагает всеми необходимыми ресурсами - природой, культурой, локациями. Однако за последние четыре года доля туризма в экономике снизилась с 3,7% до 3,2%, что почти втрое ниже среднемирового уровня и уступает показателям соседних стран со схожим климатом.

«В мире туризм - это 10% рабочих мест, 30% экспорта, 7% инвестиций. У нас есть все для этого. Нужны системные меры и качественный рывок», - отметила Екатерина Смолякова.

Ранее парламентарий посетила туристические зоны Мангистауской и Алматинской областей, где также поднимались вопросы инфраструктуры, сервиса, экологии и продвижения. В Восточном Казахстане работа продолжается: впереди встречи с жителями и предпринимателями, чьи предложения будут вынесены на парламентскую повестку.

