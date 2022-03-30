Мажилис , Экономика
Депутат Мажилиса обвинил в рейдерстве владельцев подъездных путей
Тусупбекова Лаура

Депутат Мажилиса Азат Перуашев обвинил в рейдерстве владельцев подъездных путей. Он требует изучить законность приобретения подъездных путей нынешними монополистами и передать их самим эксплуатантам, то есть тем предприятиям, которые на этих путях работают. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы требуем не просто снизить тарифы, а изучить законность приобретения подъездных путей нынешними монополистами и передать их самим эксплуатантам, то есть тем предприятиям, которые на этих путях и работают. Мы приводили конкретные примеры сомнительности правообладания этими путями конкретными монополистами. В ответе антимонопольного агентства эта информация нашла подтверждение. Так, сообщается, что указанное в нашем запросе АО "ЦТС" приобрело в 2015 году 318 путей за 1,7 миллиарда тенге, а в настоящее время каким-то образом и без торгов оказалось собственником уже 705 путей. При этом утверждается, что якобы "фактов нарушений не установлено", – сказал депутат.

Азат Перуашев заявил, что значительная часть этих путей была захвачена рейдерским способом: через несправедливые судебные решения, а иногда и просто путем перерегистрации чужой собственности без ведома законных владельцев.

"АО "ЦТС" и другие монополисты забирали у предприятий их собственные тупики и заставляли платить многомиллионные суммы за проход вагонов по их же территории. Только за последний месяц поступили такие обращения от ТОО "Астык коймалары", ТОО "Союз-сервис", ТОО "Экон Энерджи", ТОО "Павлодарская нива" и других, из самых разных регионов. Таких обращений более чем достаточно. Мы направляли эти обращения в госорганы, но чиновники даже сегодня их не видят в упор", – констатировал Перуашев.
 
В этой связи депутат требует не только отменить незаконную приватизацию объектов, но и поднять вопрос об отмене судебных и иных решений, связанных с рейдерскими захватами ж/д путей у их прежних законных собственников.

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