Депутат Мажилиса ознакомился с работой отопительного котла «Орталық» в городе Семее

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Депутат Мажилиса от фракции AMANAT, председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов ознакомился с работой теплоэлектроцентрали «Орталық» в городе Семее и провёл встречу с её коллективом

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

До реконструкции в городе было изношено порядка 80% котельных. Сегодня ситуация улучшается. По словам депутата, их износ снизился до 60% благодаря средствам, выделенным из республиканского бюджета в 2024 году. Он обратил внимание, что от нормальной работы ЖКХ напрямую зависит качество жизни людей, поэтому данная сфера находится на постоянном контроле главы государства.

–Как отметил президент в своем недавнем интервью газете «Ана тілі», в прошлом году во всех регионах шла модернизация инженерно-коммунальной инфраструктуры. Депутаты активно вовлечены в эту работу. Мы регулярно встречаемся и с работниками этой теплоэлектроцентрали. Мы хорошо знаем проблемы в этой сфере. Поэтому содействуем их решению, выделению средств из бюджета, оказываем законодательную поддержку. Эта работа будет продолжена, – отметил Нуртай Сабильянов.

Всего в Семее 21 котельная, в том числе ТЭЦ «Орталық». Она была введена в эксплуатацию в 1988 году. Котельная обеспечивает теплом социальные объекты и 155 многоэтажных домов.

В ходе поездки мажилисмен встретился с населением города Семея, Жанасемейского, Бескарагайского, Жарминского, Аягозского районов и ряда населённых пунктов, ознакомился с работой социальных объектов. Вопросы, поднятые местными жителями, будут рассмотрены в стенах Парламента совместно с соответствующими государственными органами.

#мажилис #Семей #депутат #регион

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