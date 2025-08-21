Депутат Мажилиса ознакомился с работой завода «Авангард»

Мажилис
95
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Депутат Мажилиса от партии «Ак жол» Ержан Бейсенбаев посетил завод «Авангард» по производству стекла в городе Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

ТОО «Завод Авангард» – одно из ведущих предприятий страны в области обработки листового стекла и производства стеклопакетов. Завод оснащён современным европейским оборудованием и выпускает высококачественную продукцию для строительства и промышленности. Она отличается высокой светопропускной способностью, ударопрочностью и полностью соответствует международным стандартам.

Ержан Бейсенбаев ознакомился с работой завода, побеседовал с руководством и сотрудниками производства об имеющихся проблемах. Среди них рост тарифа на электроэнергию, задержка продукции на пограничных пунктах при экспорте и другие.

Депутат Мажилиса внимательно выслушал поднятые руководством завода вопросы и отметил, что они будут рассмотрены совместно с компетентными госорганами.

«Рост тарифа на электроэнергию, невозможность отнести покупку станков к расходам и необходимость уплаты НДС, а также задержки продукции на границе при экспорте – это серьёзные трудности для предприятия. Постараемся вместе с компетентными органами помочь вам в их решении. Кроме того, важно привлекать на завод больше молодых кадров. Моя основная цель – выявить наиболее острые проблемы предпринимателей региона, выслушивать их предложения и потом работать над этими вопросами на уровне Мажилиса», – подчеркнул Ержан Бейсенбаев.

#мажилис #депутат #регион

