Фото: пресс-служба Мажилиса РК

ТОО «Завод Авангард» – одно из ведущих предприятий страны в области обработки листового стекла и производства стеклопакетов. Завод оснащён современным европейским оборудованием и выпускает высококачественную продукцию для строительства и промышленности. Она отличается высокой светопропускной способностью, ударопрочностью и полностью соответствует международным стандартам.

Ержан Бейсенбаев ознакомился с работой завода, побеседовал с руководством и сотрудниками производства об имеющихся проблемах. Среди них рост тарифа на электроэнергию, задержка продукции на пограничных пунктах при экспорте и другие.

Депутат Мажилиса внимательно выслушал поднятые руководством завода вопросы и отметил, что они будут рассмотрены совместно с компетентными госорганами.