Депутат Мажилиса от партии «Ак жол» Ержан Бейсенбаев посетил завод «Авангард» по производству стекла в городе Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz
ТОО «Завод Авангард» – одно из ведущих предприятий страны в области обработки листового стекла и производства стеклопакетов. Завод оснащён современным европейским оборудованием и выпускает высококачественную продукцию для строительства и промышленности. Она отличается высокой светопропускной способностью, ударопрочностью и полностью соответствует международным стандартам.
Ержан Бейсенбаев ознакомился с работой завода, побеседовал с руководством и сотрудниками производства об имеющихся проблемах. Среди них рост тарифа на электроэнергию, задержка продукции на пограничных пунктах при экспорте и другие.
Депутат Мажилиса внимательно выслушал поднятые руководством завода вопросы и отметил, что они будут рассмотрены совместно с компетентными госорганами.
«Рост тарифа на электроэнергию, невозможность отнести покупку станков к расходам и необходимость уплаты НДС, а также задержки продукции на границе при экспорте – это серьёзные трудности для предприятия. Постараемся вместе с компетентными органами помочь вам в их решении. Кроме того, важно привлекать на завод больше молодых кадров. Моя основная цель – выявить наиболее острые проблемы предпринимателей региона, выслушивать их предложения и потом работать над этими вопросами на уровне Мажилиса», – подчеркнул Ержан Бейсенбаев.