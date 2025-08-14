Фото: пресс-служба Мажилиса РК

В регионе продолжается реконструкция участка трассы «Кызылорда – Жезказган» протяженностью более 200 километров. Работы ведутся на всех отрезках: на ряде участков уже открыто движение по временным объездным дорогам, уложены первые километры нового покрытия, установлены водопропускные трубы и опоры мостов. Поставки щебня, битума и других строительных материалов осуществляются с отечественных карьеров и заводов.

Ерболат Сатыбалдин взял на личный контроль качество ремонта и поручил подрядным организациям ускорить темпы работ.

В ходе встречи депутат рассказал о работе на законодательном уровне. В настоящее время в Мажилисе рассматривается важный законопроект, предусматривающий направление средств, полученных за проезд по платным дорогам не только на их ремонт, но и на содержание бесплатных трасс международного и республиканского значения.

«Если раньше поступления с платных дорог шли исключительно на их ремонт, то теперь они будут использоваться для развития всей дорожной инфраструктуры. Кроме того, при наличии задолженности за проезд по платной дороге автовладелец не сможет продать или перерегистрировать транспортное средство. Обращения водителей и перевозчиков по поводу качества платных дорог первой категории наглядно подтверждают необходимость принятия данного закона. Даже своевременно оплачивая проезд, люди вынуждены нести дополнительные расходы на ремонт автомобилей из-за низкого качества покрытия. Перераспределение средств на бесплатные дороги позволит улучшить их состояние и укрепить доверие граждан», - отметил Ерболат Сатыбалдин.

В прошлом году в регионе построено и отремонтировано 162 км дорог. До конца текущего года планируется реконструировать 100 км трассы «Кызылорда – Жезказган», провести средний ремонт дороги «Улытау – Аркалык» и обновить 148 км местных дорог.