Депутат обвиняет Нацбанк и членов Кабмина в групповом сговоре с Jusan Bank в целях хищения госсредств

В частности, мажилисменов интересует, как возможно, чтобы от временной финансовой помощи государства у частных банков возникал доход, если от займов вместе с активами растут также и обязательства, то есть, никакой прибыли от них возникнуть не может без специального последующего изменения условий займов.

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Депутат Мажилиса Канат Нуров просит правоохранительные органы расследовать действия виновных должностных лиц Правительства, Нацбанка и иных госрегуляторов на предмет их возможного группового сговора с Jusan Bank и иными БВУ в целях хищения государственных средств в особо крупном размере. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат напомнил, что по отдельному поручению главы государства, Мажилис 23 ноября текущего года изменил банковское законодательство в части повышения прозрачности происхождения капитала банков и ограничения выплаты ими дивидендов за счет госпомощи.

«Но, чтобы обеспечить дальнейшую прозрачность и, следовательно, эффективность функционирования финансового сектора экономики, мы вынуждены обратиться по проблеме реализации программы повышения финансовой устойчивости банков, которая будет действовать до 2032 года. Дело в том, что после неудовлетворительного ответа премьер-министра на наш депутатский запрос от 15 июня текущего года об эффективности кредитования банками реальной экономики и целевому использованию ими 9 триллионов тенге оказанной госфинпомощи, для нас по-прежнему остаются нераскрытыми ситуации по череде поглощений системообразующих банков, включая последнее поглощение маленьким Жусан банком двух больших: Цесна и АТФ», - отметил Нуров.

В частности, депутатов интересует, как возможно, чтобы от временной финансовой помощи государства у частных банков возникал доход, если от займов вместе с активами растут также и обязательства, то есть, никакой прибыли от них возникнуть не может без специального последующего изменения условий займов.

«Почему в аудированной отчетности Jusan Technologies, как конечного бенефициара Жусан банка, отражена прибыль в 1 млрд 350 млн долларов США от приобретения Цесна и АТФ банков, из которых всего лишь 300 млн долларов - от реструктуризации государственных займов? Как и кем были сформированы провизии на активы Цесна банка, позволившие Жусан банку, всего за 1 тенге по договору о поглощении, получить после поглощения 241 млрд тенге дохода от расформирования этих провизий в 2019 году? Почему Фонд проблемных кредитов Минфина выкупил у АТФ банка его обесценившиеся активы прямо перед поглощением по цене в 5 раз дороже их стоимости, в результате чего в 2020 году более 171 млрд тенге наличных, всего за 2 тенге по договору о поглощении, просто тихо перекочевали в кассу Жусан Банка?» - задался вопросами мажилисмен.

Он также напомнил слова председателя совета директоров Жусан банка Шигео Катсу, который по всем этим вопросам ссылается на Рамочное Соглашение «для служебного пользования», которое было подписано Жусан банком с Правительством и Нацбанком.

«На слушаниях в Комитете Мажилиса по финансам и бюджету нам было отказано в предоставлении информации по содержанию этого Рамочного ДСП Соглашения. Но все эти банки пользовались финансовой помощью государства, поэтому депутатская группа "Жана Казахстан" и партия "AMANAT" считают целесообразным обеспечить доступ депутатскому корпусу к подобным ДСП документам. Надо немедленно перестроить деятельность Правительства, Нацбанка и всех регуляторов так, чтобы все эмиссии национальной валюты для оказания госпомощи экономике через квазигоспредприятия утверждались Мажилисом в рамках госбюджета, иначе они будут дальше вываливаться на валютный рынок и запускать инфляцию чистой воды, подобно этим дарениям БВУ за счет печатного станка Нацбанка», - отметил Нуров.

Депутат требует обеспечить доступ к указанному Рамочному ДСП Соглашению и соответствующим договорам о поглощениях, а также получить ответы уполномоченных госорганов на все эти вопросы с целью расследовать действия виновных должностных лиц Правительства, Нацбанка и иных госрегуляторов на предмет их возможного группового сговора с Jusan Bank и иными БВУ в целях хищения государственных средств в особо крупном размере.