Депутат посетил строящиеся комфортные школы в Шымкенте

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Депутат ознакомился с ходом строительства новой школы на 1200 мест, который возводится в рамках предвыборной программы «Вместе с народом!» на 2023-2027 годы.

В мегаполисе в рамках Национального проекта «Комфортная школа» планируется построить 18 школ, из которых 12 образовательных объектов на 17300 мест будут введены в эксплуатацию уже в этом году, а оставшиеся 6 школ планируется ввести в 2025 году.

В беседе с избирателями депутат Данабек Исабеков отметил важность своевременного завершения строительства и обеспечения комфортных условий для обучения детей.

«Мы стремимся создать современные и безопасные условия для обучения наших детей. Школы, строящиеся в рамках проекта «Комфортная школа», будут оснащены по последнему слову техники. Это включает в себя мобильные парты-трансформеры, современные лаборатории и высокоскоростной интернет. Нашей приоритетной задачей является обеспечение безопасности учащихся, а также создание всех условий для их всестороннего развития», - заявил Данабек Исабеков.

Проект «Комфортная школа» предусматривает оснащение школ отдельными блоками для начальных и старших классов, мобильными партами-трансформерами, универсальными актовыми залами, индивидуальными шкафами для детей, учебно-лабораторным оборудованием, высокоскоростным интернетом. Также будут оборудованы классы по физике, химии и биологии, кабинеты робототехники и STEM-лаборатории.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. Здания школ будут оборудованы системами видеонаблюдения и звукового оповещения, а также функцией блокировки дверей и блоков для предотвращения террористических угроз.

Для учеников будут созданы условия для занятий спортом и ведения здорового образа жизни: спортивные залы и различные площадки для учащихся начальных и старших классов. В каждой школе будет своя библиотека, читальный зал, электронная библиотека и коворкинг-зоны на каждом этаже.

Стоит отметить, что в прошлом году в рамках предвыборной программы партии в Шымкенте построили 15 школ и 3 пристройки к школам.