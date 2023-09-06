Депутат потребовал от правительства ввести жесткое регулирование цен и тарифов

Парламент
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Искакова Айдана
корреспондент

Ввести в Казахстане жесткое регулирование цен и тарифов на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины, потребовал от правительства депутат мажилиса Магеррам Магеррамов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«Необходимо ввести жесткое регулирование цен и тарифов на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины, используемой для расчета прожиточного минимума. Это позволит повысить покупательную способность малоимущего населения, лиц, чьи зарплаты и доходы зависят от МЗП», – сказал Магеррамов, озвучивая свой депутатский запрос на заседании Мажилиса.

По мнению депутата государство не справляется со своей обязанностью перераспределения доходов населения через эффективную налоговую политику,  повышения уровня жизни населения, повышения покупательной способности населения.

Он добавил, что скорость повышения минимальной заработной платы не удовлетворяет реалиям экономики и роста цен.

"Более того, согласно проекту бюджета, на следующий год мы видим, что МЗП вообще не растет, в отличии от цен и минимального расчетного показателя" – заявил Магеррамов.

По его словам, суть ценового госрегулирования  сводится к тому, что государство должно поддерживать такой уровень цен на продукцию, который будет одновременно максимально приближен к предельным издержкам поставщика, но вместе с тем будет достаточен для получения прибыли, а также будет удовлетворять всем требованиям покупателей. 

 

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