Депутат пожаловался на дорогие авиабилеты в Казахстане

Мажилис , Транспорт , Гражданская авиация
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Дана Аменова
корреспондент

Депутат Мурат Абенов отметил, что стоимость перелетов значительно превышает европейские показатели

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня на правительственном часе в Мажилисе Мурат Абенов задал вопрос президенту авиакомпании Air Astana Питеру Фостеру о ценообразовании на авиабилеты лоукостера Fly Astana, о задержках рейсов без объяснения причин, сообщает Kazpravda.kz 

В ходе обсуждения мажилисмен заявил, что цены значительно превышают европейские показатели. По его словам, отсутствие конкуренции среди авиакомпаний и ограниченный выбор для пассажиров ведут к завышенной стоимости.

«Мы видим, что так называемые лоукостеры в Казахстане предлагают билеты за 50-60 тысяч тенге. Для сравнения, в Европе средняя стоимость билета на лоукостеры составляет 20 евро. Возникает вопрос: как формируется цена на авиабилеты у нас? Почему пассажиры остаются без выбора, а стоимость перелетов в пределах страны оказывается недоступной для большинства граждан?» – посетовал Мурат Абенов.

Также он добавил, что ситуации с длительными задержками рейсов недопустимы при нормальных погодных условиях.

Питер Фостер ответил, что ценообразование авиабилетов зависит от ряда факторов, включая спрос, дату покупки и день недели. Соответственно, чем ближе дата вылета, тем выше цена билета. Аналогично, билеты, приобретаемые на выходные, как правило, дороже. 20% билетов на сегодня продаются по минимальной цене в 10 тысяч тенге.

Напомним, ранее депутат Бакытжан Базарбек на правительственном часе в Мажилисе заявил, что парк национального авиаперевозчика не принадлежит Казахстану, что влечет за собой огромные риски. 

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