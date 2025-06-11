Депутат требует немедленное приостановление верификации мобильных телефонов в пользу частной компании

Мажилис
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинулы недоумевает, почему деньги от принудительной верификации мобильных телефонов поступают не в бюджет, а в частную компанию. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В адрес депутатского корпуса продолжают поступать обращения по поводу принудительной верификации мобильных устройств по IMEI-кодам, осуществляемой через частную структуру — ТОО «ATS Mediafon KZ». Согласно представленной информации, стоимость верификации одного IMEI составляет 3 932 тенге, что при массовом импорте превращается в десятки миллионов тенге прямых расходов, взимаемых не в пользу бюджета, а в адрес некоммерческого субъекта без государственного статуса. При этом сам механизм вызывает серьёзные вопросы», - заявил депутат.

При этом, отметил он, компании, осуществляющей верификацию, не выдавалось публичного государственного мандата, не проводился конкурс, не публиковались условия и критерии отбора, а тариф утверждён в одностороннем порядке, без участия уполномоченных органов или антимонопольной экспертизы.

«Особую обеспокоенность вызывает то, что всё это происходит на фоне системного допуска со стороны государственных органов к многолетнему ввозу смартфонов в обход таможенных процедур. Фактически складывается следующая картина: госорганы не обеспечили эффективный контроль на границе, допустив массовый нелегальный ввоз смартфонов, по экспертным оценкам — до 75% рынка. Вместо устранения первопричины — серого импорта, вводится механизм «узаконивания постфактум», за который граждане и предприниматели вынуждены платить повторно. Деньги при этом поступают не в бюджет, а в распоряжение частной компании, назначенной в непрозрачном порядке и действующей без внятной нормативной базы», - сказал Болатбек Нажметдинулы.

Таким образом, продолжил он, вместо надлежащего исполнения своих функций, государство создаёт финансовые условия для незаконного обогащения отдельных структур — как при ввозе, так и при регистрации, что по его мнению, это уже не просто проблема цифровизации — это глубокая институциональная аномалия, где граждане платят за последствия провалов в работе государственных служб, бизнес оказывается между двойным давлением — таможенным и цифровым, а квазигосударственная монополия оформляется в интересах узкой коммерческой группы.

«Ситуация полностью повторяет кейс e-Qurylys: навязанная цифровая услуга, частная платформа, обязательные сборы, отсутствие прозрачности, и нулевая конкуренция. В этой связи прошу разъяснить, на каком основании ТОО «ATS Mediafon KZ» осуществляет функции обязательной верификации IMEI-кодов, указать нормативные правовые акты, подтверждающие наделение данной компании такими полномочиями.

Также прошу сообщить, проводилась ли конкурентная процедура отбора исполнителя - конкурс, тендер, и кто принимал решение. Также прошу указать, кем и на каком основании утверждена стоимость 3 932 тенге за один IMEI — есть ли экономическое или правовое обоснование тарифа и предоставить сведения о суммах, собранных данной компанией за последние 12 месяцев», - отметил депутат.

Кроме того, он просит рассмотреть возможность немедленного приостановления действия данной схемы, передачи верификации под контроль уполномоченного государственного органа и возврата излишне уплаченных средств субъектам предпринимательства.

#мажилис #телефоны #депзапрос #верификация

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