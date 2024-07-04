Депутаты Мажилиса осмотрели строительство школы в Кокшетау

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Новая школа в микрорайоне Сарыарка строится в рамках реализации предвыборной программы партии AMANAT.

«В нашем районе немало многодетных семей, и вот 17-ая школа, там дети в классах сидят буквально друг у друга на голове. У меня двое детей, но старшему в первый класс идти только на следующий год. Поэтому новую школу ждем с нетерпением», – говорит местная жительница Самал Сапарбаева.

Айна Мусралимова отметила, что в целом по стране темпы демографического роста являются серьезным вызовом для системы образования и поэтому нехватка мест в школах – одна из наиболее актуальных проблем.

«Город Кокшетау – это центр притяжения для жителей Акмолинской области. И приятно, что численность населения города растет, как за счет миграции, так и за счет повышения рождаемости. Задача власти состоит в том, чтобы вовремя создать все условия для комфортной жизни, особенно, если речь идет о детях. Поэтому наша предвыборная программа предусматривает строительство школ и детских садов. Подрядчик заверяет нас, что эта школа в эксплуатацию будет сдана к концу текущего года», – сказала она.

Депутат Юлия Кучинская обратила внимание на те меры, которые принимает государство для снижения дефицита кадров в отрасли и привлечения молодых людей к профессии педагога.

«По инициативе главы государства в 2019 году был принят специальный закон «О статусе педагога». За последние несколько лет заработная плата учителей выросла в два раза. Зарплата воспитателей детских садов увеличилась на 30%. А буквально пару месяцев назад президент подписал разработанный депутатами закон по вопросам науки и образования. Среди прочего закон устанавливает ежемесячные доплаты к заработной плате для педагогов, обладающих определенными степенями и учеными званиями. Это своего рода стимул для учителей», – считает она.

В прошлом году в Акмолинской области по предвыборной программе партии AMANAT было открыто 16 детских садов на 1245 мест, 5 школ на 3512 мест. В целом до 2027 года в регионе планируется построить 39 школ, а также провести капитальный ремонт 82 школ.