Депутаты Мажилиса ознакомились со строительством реабилитационного центра

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT Кайрат Балабиев, Нурсултан Байтилесов, Темир Кырыкбаев и Уласбек Садибеков посетили село Орангай Сауранского района Туркестанской области и ознакомились со строительством реабилитационного центра для лиц с особыми потребностями. Данный объект строится в рамках предвыборной программы партии

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Народные избранники акцентировали внимание на текущем состоянии объекта. Так, строительно-монтажные работы близятся к завершению. Теперь важно оснастить центр специальным оборудованием, наладить инфраструктуру и провести благоустройство прилежащей территории.

«Жители оценивают работу партии AMANAT, исходя из реальных результатов. Поэтому крайне важна качественная и системная реализация предвыборной программы партии «Вместе с народом!». Социальные объекты должны быть качественно построены и своевременно введены в эксплуатацию. Строительство этого центра также находится на особом контроле партии», – сказал депутат Темир Кырыкбаев.

Отметим, на строительство объекта из областного и республиканского бюджетов выделены средства в размере 2,6 млрд тенге. В центре будут созданы условия для одновременного лечения 200 пациентов, кроме лечения они смогут пройти и реабилитацию. Согласно плану, в эксплуатацию центр будет введен в сентябре этого года.

«Как вы знаете, в регионе много граждан с особыми потребностями, и я в их числе. Сейчас живу в селе Кумтиын Карашыкского сельского округа Сауранского района. Я инвалид второй группы. Не реже 2 раз в год я вынуждена посещать врача и проходить реабилитацию. Так как такого медучреждения поблизости нет, я уже несколько лет езжу в Шымкент. Открытия нового центра жду с нетерпением», – сказала Жаксыкуль Истамкулова.

Отметим, что работа депутатов в регионе продолжается. Народные избранники посетят еще ряд объектов и проведут встречи с населением.