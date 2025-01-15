Депутаты Мажилиса посетили воинскую часть Нацгвардии МВД РК

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С рабочим визитом в воинскую часть 6655 Национальной гвардии МВД РК, расположенную в городе Актобе, посетили депутаты Мажилиса Бактыкожа Измухамбетов, Казбек Алишев и Жулдыз Сулейменова

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В рамках визита первый заместитель командира – начальник штаба воинской части 6655 регионального командования «Батыс» полковник Абдумарат Ташимбетов ознакомил депутатов сослужебно-боевой деятельностью личного состава воинской части.

Гостям рассказали об основных задачах воинской части, её инфраструктуре, условиях проживания военнослужащих в казармах, а также о вооружении и военной технике.

– Быть военнослужащим – это высокая честь и огромная ответственность. Патриотизм каждого из вас проявляется в готовности защищать свою Родину, обеспечивать её безопасность и стабильность. Государство, в свою очередь, не остаётся в стороне. Сегодня создаются все условия для комфортной службы и жизни, – отметил депутат Мажилиса Бактыкожа Измухамбетов.

Депутаты разъяснили внесённые изменения и дополнения в законодательные акты, касающиеся усиления правовой и социальной защиты военнослужащих.

– Национальная гвардия – это надёжная опора безопасности и стабильности нашей страны. В настоящее время государство оказывает необходимую поддержку военным структурам на законодательном уровне. В частности, по поручению Главы государства гражданам, призванным на срочную службу, предоставляется кредитный отпуск сроком на 14 месяцев, – отметила депутат Мажилиса Жулдыз Досбергенкызы.

В завершении встречи мажилисмены выразили благодарность военнослужащим за обеспечение безопасности и правопорядка и пожелали успехов в их нелегкой службе на благо нашей страны.

#депутат #Нацгвардия

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