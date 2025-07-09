Депутаты ознакомились с работой завода по производству топлива для АЭС

Мажилис
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов во главе группы депутатов посетил Восточно-Казахстанскую область

Фото Али Галым

Он ознакомился с работой ряда социальных объектов и предприятий региона. Во встречах также приняли участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и аким области Нурымбет Сактаганов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Свою поездку спикер Мажилиса начал с посещения Восточно-Казахстанского технического университета им. Д.Серикбаева, где ознакомился с работой уникального учебного центра «Мастерская Лу Бань». Студенты здесь изучают передовые автомобильные технологии, в том числе по ремонту и эксплуатации электромобилей, внедрению цифровых решений по управлению транспортными потоками. Мастерская была открыта в рамках договоренностей между Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином достигнутым в ходе саммита «Центральная Азия – Китай» в мае 2023 года в Сиане.

- Благодаря таким мастерским, как «Лу Бань», мы внедряем в стране передовые технологии и готовим молодежь к техническим и высококвалифицированным профессиям будущего. Выпускники этой мастерской уже завтра смогут стать востребованными инженерами на производстве. Это наглядное воплощение политики Главы государства: «Человек труда – главная опора экономики». Открытие мастерской «Лу Бань» в Усть-Каменогорске стало конкретным результатом этой стратегической линии, – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса добавил, что работа такой мастерской демонстрирует партнерство высокого уровня в сфере образования с соседним Китаем, который является крупнейшей экономикой мира. Вторая мастерская будет открыта осенью этого года в Астане, третья - в Алматы.

Мастерская действует в статусе представительства зарубежного вуза и представляет собой совместный проект с Тяньцзиньским профессиональным институтом КНР. Здесь более 400 студентов из Казахстана и 12 других стран получают знания по программам, связанным с транспортной техникой, электромобилями, гибридными установками, цифровыми платформами и искусственным интеллектом. Подготовка ведётся на всех уровнях – от бакалавриата до докторантуры, а преподаватели ежегодно проходят стажировку в Тяньцзине.

В мастерской действуют пять современных лабораторий, включая комплекс для диагностики бензиновых, гибридных и электрических автомобилей, а также лаборатории симуляции и тестирования интеллектуальных транспортных систем. Студенты обучаются на реальных автомобилях Haval и BYD, используют макеты «умного города» с системой автономного управления движением и проходят дуальное обучение на базе отечественного автоконцерна Allur.

В свою очередь министр науки и высшего образования Саясат Нурбек представил проект инжинирингового центра «Smart Driving Technology», запуск которого намечен на август 2025 года. Центр будет заниматься разработкой и тестированием систем автопилотирования, искусственного интеллекта и телематики. Помимо исследований, здесь планируется проведение курсов повышения квалификации и тренингов для инженеров и разработчиков для отечественных компаний Allur, Astana Motors. Новый центр укрепит научный и промышленный потенциал страны в области развития интеллектуального транспорта.

Далее Ерлан Кошанов посетил ТОО «Ульба ТВС» – единственное в Центральной Азии предприятие по выпуску тепловыделяющих сборок для атомных электростанций. Это совместное казахстанско-китайское предприятие. Завод рассчитан на производство 200 тонн уранового топлива в сборках в год – этого достаточно для шести энергоблоков. Предприятие прошло международную сертификацию от французских и китайских компаний, и признано стратегическим объектом ядерной отрасли Казахстана. Сегодня на заводе трудятся почти 200 человек, включая высококвалифицированных казахстанских инженеров. Завод в состоянии полностью обеспечить ядерным топливом строящиеся в Казахстане атомные электростанции и является важной составляющей отечественного ядерного кластера. 

Завершением поездки стало ознакомление с работой оптово-розничного центра «Алтай». Этот комплекс предназначен для хранения, переработки и сбыта сельхозпродукции. Общая мощность хранения составляет до 45 тысяч тонн, а площадь центра – почти 30 тысяч квадратных метров. Проект стоимостью более 30 млрд тенге реализован с целью поддержки фермеров и стабилизации цен на продукты питания. При этом, на территории построены цеха по производству мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий, а также по розливу меда. Центр обеспечит работой до 500 человек.

Благодаря этому объекту местные сельхозтоваропроизводители получают новые возможности обработки и хранения крупных партий продукции, что в дальнейшем будет способствовать их выходу на крупные рынки, минуя посредников.

Напомним, что в рамках выездной работы в регионах депутаты Мажилиса посещают производственные и социальные объекты, проводят встречи в трудовых коллективах, а также приемы граждан по личным вопросам. Особый акцент сделан на отдаленных населенных пунктах. Народные избранники контролируют реализацию поручений Главы государства на местах, изучают на практике, как работают недавно принятые законы и получают по ним обратную связь. Знакомятся с актуальными проблемами граждан и бизнеса. В дальнейшем вся полученная информация будет использована депутатами в работе с Правительством и при подготовке новых законопроектов.

 

#депутаты #Усть-Каменогорск #АЭС #предприятия #заводы

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