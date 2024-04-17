Депутаты проверили готовность армии в области кибербезопасности

Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента провел выездное заседание на базе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи (ВИИРЭиС).

В мероприятии приняли участие депутаты Сената Парламента, представители Комитета национальной безопаснос­ти, министерств обороны, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Казах­станско-Британского технического университета.

Методам подготовки и обучения специалистов для подразделений защиты государственных секретов и информационной безопас­ности были посвящены выступления заместителя начальника ВИИРЭиС полковника Ойрата Атыкенова. С предложениями по совершенствованию подготовки специалистов кибербезопас­ности выступил начальник Департамента защиты государственных секретов Генерального штаба Вооруженных сил полковник Тимур Садвокасов.

Депутат Сената Бибигуль Жексенбай отметила, что кибербезопасность – это не просто технологии, а вопрос национальной безопасности.

– Важно не только развивать новые технологии и методы защиты, но и грамотно формировать кадровый резерв специалистов, способных эффективно бороться с угрозами в киберпространстве. Мы обозначили ряд проблемных аспектов в этой области и намерены озвучить их в рамках депутатского запроса, – поделилась планами депутат.

В военном вузе депутаты осмотрели киберполигон, ознакомились с учебно-образовательной программой вуза по кибербезопасности. Им были продемонстрированы современные средства контроля эффективности защиты информации и технические средства защиты, а также лучшие научные разработки курсантов. Кроме того, сенаторы посетили музей, казармы, столовую и другие социально-культурные объекты вуза. Депутаты отметили необходимость повышения качества обучения и подчеркнули важность укреп­ления вооруженных сил за счет подготовки профессио­нальных специалис­тов кибербезопасности, сообщила пресс-служба военного ведомства.