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Державинские стройки
Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
Сегодня здесь восстановили два дома, и глава региона нацелил руководство района на дальнейшую поэтапную реконструкцию зданий по Госпрограмме «Доступное жилье-2020», поручив разработать комплексный план по восстановлению многоэтажек. В прошлом году был разработан проект по реконструкции пятого жилого дома с инженерными сетями, получены положительные заключения госэкспертизы.
Аким области посетил и отремонтированный молочный цех. Осмотрев его, Сергей Кулагин отметил необходимость дальнейшего развития молочного фермерства в районе. Сейчас молоко в цех поставляется с личных подворий жителей и МТФ, где насчитывается 50 дойных коров.
В настоящее время в городе ведется строительство районной больницы, совмещенной с поликлиникой на 150 посещений в смену. Работы на этом важном со­циальном объекте планируется завершить в наступающем году. А вот строительство спорткомплекса находится на стадии завершения. Его планируется сдать в эксплуатацию к Дню Независимости РК. Общая стоимость проекта составляет 140 млн. тенге.

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