Дизтопливо по 250 тенге за литр поставят фермерам Казахстана

Вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провел совещание с участием представителей Минсельхоза РК, акиматов, компаний АО НК «КазМунайГаз» и ТОО «Petrosun», передает Kazpravda.kz

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Вице-министр проинформировал, что министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден «График закрепления областей за НПЗ по поставке дизтоплива на весенне-полевые работы 2024 года».

Планируется, что с 1 февраля по 30 июня 2024 года будет произведена поставка 340,2 тыс. тонн дизтоплива производителям сельхозпродукции в 17 из 20 регионов Казахстана.

Отгрузка и поставка дизтоплива с Атырауского, Павлодарского и Шымкентского НПЗ будут осуществлены за счет ресурсов АО НК «КазМунайГаз» и ТОО «Petrosun».

Рекомендованная Минэнерго цена дизтоплива непосредственно для производителей СХП составляет 250 тенге/литр. Это на 15 % ниже от розничных цен «на пистолете» АЗС.

Сообщается, что эта цена является единой для всех 17 регионов и включает расходы на транспортировку и маржу региональных операторов по поставке топлива СХП.

В настоящее время спецкомиссиями при акиматах областей определяются региональные операторы по поставке топлива от Атырауского, Павлодарского и Шымкентского НПЗ до производителей СХП.

Минэнерго гарантирует приоритетность отгрузки НПЗ дизтоплива производителям СХП в соответствии с Законом РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов».