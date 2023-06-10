Десять автобусов направлены для эвакуации населения в области Абай

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Для оперативной эвакуации населения из зоны пожара направлено 10 автобусов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

Как отмечается, власти Семея подготовили 9 эвакуационных пунктов, вмещающих до 800 человек, и готовы принять и обеспечить жителей сел Каштак, Половинки, Тепкаши и Талица Озерского сельского округа.

Эвакопункты расположены в зданиях колледжей, вуза и городской гостиницы, обеспечивая безопасные условия для временного проживания прибывших.

В каждом из этих пунктов организовано снабжение горячим питанием и предоставление предметов первой необходимости.

При необходимости будут организованы дополнительные эвакуационные пункты для приема всех, кому потребуется помощь.

Приоритетом остается обеспечение безопасности всех граждан, отметили в областном акимате.

Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай.