Десять автобусов направлены для эвакуации населения в области Абай

Семей готов принять эвакуированных из-за пожара жителей поселков.
Для оперативной эвакуации населения из зоны пожара направлено 10 автобусов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.
Как отмечается, власти Семея подготовили 9 эвакуационных пунктов, вмещающих до 800 человек, и готовы принять и обеспечить жителей сел Каштак, Половинки, Тепкаши и Талица Озерского сельского округа.
Эвакопункты расположены в зданиях колледжей, вуза и городской гостиницы, обеспечивая безопасные условия для временного проживания прибывших.
В каждом из этих пунктов организовано снабжение горячим питанием и предоставление предметов первой необходимости.
При необходимости будут организованы дополнительные эвакуационные пункты для приема всех, кому потребуется помощь.
Приоритетом остается обеспечение безопасности всех граждан, отметили в областном акимате.
Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай.