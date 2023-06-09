Президент поручил задействовать все имеющиеся ресурсы для борьбы с пожаром

Фото: Kazpravda.kz

Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества. Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz.

Также глава государства отложил на более поздний срок запланированный на 11-13 июня официальный визит во Вьетнам.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", вспыхнул пожар.

К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тыс. га, а к вечеру уже превысила 60 тыс. га.

К тушению пожара привлекли вооруженные силы.

Открыта горячая линия, ведется эвакуация местного населения.