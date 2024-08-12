Правительство Азербайджана выделяет 10 грантов для обучения казахстанцев в республике

Обучение по программам бакалавриата и магистратуры проводится на азербайджанском и английском языках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

Фото: Акорда

В рамках Соглашения между МНВО РК и Минобразования Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области образования Азербайджанское Правительство предлагает гражданам РК 10 образовательных грантов на 2024–2025 учебный год по следующим программам:

по программе бакалавриат - 5 мест;

по программе магистратура - 5 мест.

Обучение на азербайджанском или английском языках.

Для студентов с несоответствующими знаниями языка обучения или специальности организуются подготовительные курсы.

Для обучения на английском языке необходимо иметь действующие сертификаты с уровнем не ниже:

для программы «Бакалавриат» – IELTS 5.0 из 9.0; TOEFL 40 из 120.

для программы «Магистратура» - IELTS 5.5 из 9.0; TOEFL 50 из 120.

Кандидаты выбирают 3 университета и специальности из утвержденного списка по своему усмотрению.

Грант предусматривает покрытие следующих расходов:

-бесплатное обучение;

-ежемесячная стипендия;

-медицинская страховка.

Остальные расходы, в том числе транспортные, покрываются обладателем гранта самостоятельно.

«Заявки принимаются онлайн через портал «Электронного Правительства» - eGov.kz либо нарочно в офисе ЦМП в Астане с 09:00 ч. 19 июля до 18:30 часов 29 июля», – заключили в ведомстве.

Дополнительную информацию о необходимых документах, инструкции по подаче документов вы можете найти на сайте АО «Центр международных программ» bolashak.gov.kz