Десятиклассницы области Абай разработали проект под названием «Экобайк»

Общество
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Самат Бейсембаев

Современный велосипед при активации может выполнять сразу несколько функций.

фото Сатжана Касымжанулы

Например, человек, использующий его в качестве тренажера, укрепит здоровье и мышцы пос­редством спортивных тренировок. Но самое удивительное, что во время использования в устройстве включается генератор, который вырабатывает электроэнергию. С помощью различных дополнительных устройств электроэнергию можно преобразовать в постоянный ток, довес­ти до напряжения в 220 вольт и, например, питать мобильный телефон или планшет. То есть велосипед предназначен и для экономии ресурса. Дополнительно на нем установлен мусорный бак с резаком-измельчителем. С помощью него креативные умельцы перерабатывают пластиковые и бумажные отходы, используют их для изготовления сувениров и других изделий.

Авторы проекта Жанерке Искакова, Жания Алимгазина, Жанерке Закирова и Айгерим Ержанкызы думают о создании в будущем пяти типов устройств с различными подобными преимуществами. Они уже запланировали на каждом из трех этажей школы установить такие велосипеды для учащихся начального, среднего и старшего звена, а также для учителей и школьного персонала.

– Их можно изготовить из зап­частей старых сломанных велосипедов. Понадобится и генератор мощностью до 12 вольт. С его помощью собирается электрический ток, преобразуется из переменного тока в постоянный и после доводится до 220 вольт. В итоге с помощью велосипедов можно будет подзаряжать мобильный телефон или любой электрический прибор. А что касается мусорного ведра, то информация о том, что оно наполнено, будет приходить на сотовый телефон, – увлеченно рассказывают девушки.

Надо сказать, что ученики школы заинтересовались тренажером и на переменах по очереди «катаются» на нем. Но, как считают авторы «умного» велосипеда, проект можно превратить в источник дохода и использовать не только в учебных заведениях, но и в любых общественных местах.

Учителя юных изобретательниц – преподаватель казахского языка и литературы Айнур Канапиянова, физики и информатики Меруерт Кунисова, рисования Берик Искаков, информатики Самал Сарсембекова – верят в своих учениц и гордятся их проектом.

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