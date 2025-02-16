Десятки человек погибли на золотом руднике в Мали

Происшествия
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На западе Мали обрушилась шахта, где незаконно добывали золото, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: AFP via Getty Images

Погибли как минимум 48 человек. Ранее там вела добычу компания из Китая.

По меньшей мере 48 человек погибли при обрушении шахты на золотом руднике близ городка Кеньеба на западе Мали. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщило агентство AFP.

По его данным, обрушился заброшенный участок шахты, где велась незаконная добыча. Ранее его эксплуатировала компания из Китая.

Среди погибших - женщина с ребенком. На месте ЧП продолжается поисковая операция, число жертв может возрасти.

Мали является одним из ведущих производителей золота в Африке, но одновременно одной из самых бедных стран мира. Из-за этого в стране процветает незаконная добыча, а на месторождениях регулярно происходят оползни и аварии с жертвами. Чуть больше года назад на золотом руднике близ того же Кеньеба обрушился тоннель, погибли более 70 человек.

#золото #Африка #Мали

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