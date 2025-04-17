О серьезном – в игровом формате

Семейчанка Алия Касымова учит ребятишек, как не попасть в беду и в случае чего дать отпор обидчику. Будучи тренером по детской безопасности, она проводит специальные тренинги с детьми, в том числе обучает их приемам самообороны, благо сама, несмотря на хрупкий вид, много лет занимается айкидо. По образованию Алия – юрист, работает в сфере земельного кадастра. Но в первую очередь она – заботливая мама.

– Понимаю, что скоро моя дочь начнет самостоятельно ходить в школу, посещать секции, пользуясь общественным транспортом, и я не всегда смогу контролировать ее передвижения. Для меня важно, чтобы мой ребенок был в безопасности. Поэтому сначала я сама озадачилась данным вопросом, а затем узнала, что есть школа по обучению тренеров по детской безопасности, и прошла обучение, – рассказывает свою историю Алия Касымова.

Тренинги проходят в игровом формате, так что детям не скучно, и, играя, они легко вовлекаются в этот важный процесс. На занятиях Алия спрашивает, как бы они отреагировали на ту или иную ситуацию, а потом дети ее обыгрывают под грамотным руководством специалиста. Так формируются навыки правильного реагирования на опасность.

– К сожалению, статистика преступлений против детей тревожная, – говорит тренер. – Вы знаете, что девять из десяти детей спокойно уйдут с незнакомцем? У ребенка сформирован стереотип о преступнике: «Это злой вооруженный дядька в черной маске или в полосатой пижаме». Так отвечали опрошенные мною участники тренингов. Обычного опрятно одетого человека они не воспринимают как преступника. Именно по этой причине дети и уходят с незнакомцами, – говорит Алия Касымова.

Тренинг состоит из пяти занятий. Детей обучают, как не попасться на уловки преступников, объясняют признаки подозрительного поведения. Например, подозрительно уже то, что незнакомец подсел, познакомился, начал задавать воп­росы. Для детей есть единое правило, касающееся чужих взрослых: дистанция два метра, общение не более трех секунд.

– Если взрослый, даже пожилой человек, начинает что-то спрашивать, ребенок должен насторожиться. Если приближается, должен сказать: «Не подходите!» – объясняет тренер.

Интересный факт: дети стес­няются громко кричать. А ведь именно правильный крик привлечет внимание прохожих и спасет в нужный момент! Как поясняет моя собеседница, у детей и женщин «замри» – это базовая реакция, они, чувствуя опасность, от страха не могут произнести ни слова.

– Любой взрослый гораздо сильнее ребенка. Если он схватил за руку или закрыл рот, потащил куда-то, ребенку нужно попытаться сесть на землю, биться ногами и громко кричать. Таким образом он создает сопротивление, – раскрывает правила поведения Алия. – Правильнее всего кричать: «Помогите, это не моя мама!» или «Это не мой папа!» Тогда прохожие сразу же обратят внимание. А вот шансов спастись из машины очень мало, поэтому важно не дать себя туда затащить.

Также тренер советует родителям не учить детей помогать взрослым, по крайней мере всем – только родным и близким. Детям она объясняет, что они сами тоже несут ответственность за свою безопасность, что им нужно беречь себя, и каждый ребенок может предпринять какие-то ответные действия.

Нужны профилактические меры

И все же обеспечить безопас­ность детям должны в первую очередь мы, взрослые. По всему Казахстану, в том числе в области Абай, усиливают профилактические меры. Это одна из важнейших задач, стоящих перед местной полицией. В регионе на постоянной основе проводятся комплексные профилактические мероприятия.

– Хотя количество преступлений против несовершеннолетних в целом снизилось на 20 процентов, правонарушения сексуального характера увеличились на 80 процентов. Остается актуальной проблема буллинга среди подростков. С 2024 года в Кодекс об административных правонарушениях было внесено специальное изменение, предусматривающее предупреждение или штраф законных представителей за буллинг и кибербуллинг. В этом году в одной из школ города зафиксирован факт длительного издевательства над учеником, нами приняты соответствующие меры, – рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции области Абай подполковник полиции Бауыржан Садакбаев.

Для маленьких пешеходов полицейские запустили познавательный проект – мультики для изучения правил дорожного движения «Знай и соблюдай». Детям объясняют, почему нельзя стоять в «слепых зонах», как правильно переходить дорогу. Проект направлен на формирование дорожной культуры у юных участников движения. Яркая подача, доступный язык и аниме-стиль – взрослыми сделано все, чтобы детям было интересно. Увы, статистика в этом плане неутешительная: за три месяца в области Абай зарегист­рировано 66 ДТП с учас­тием детей, в результате которых пострадали 74 ребенка. К счастью, обошлось без жертв.

Участились случаи падения детей из окон многоэтажек, особенно в летний период. В связи с этим департаментом по чрезвычайным ситуациям облас­ти Абай ежегодно проводится информационно-разъяснительная профилактическая работа, в прошлом году ею было охвачено более 1 500 человек.

Как сообщили в ДЧС области Абай, за 2022–2024 годы в регионе зарегистрировано 29 случаев падения детей из окон. Только в прошлом году трое детей погибли. Трагедии во многом вызваны отсутствием должного контроля со стороны родителей. Оставшись без присмотра даже на минуту, малыши успевают взобраться на стоящую рядом с открытыми окнами мебель...