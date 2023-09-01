Детей в Центре материнства и детства UMC поздравили с Днем знаний

Фото пресс-службы правительства РК

В День знаний заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, а также министр просвещения Гани Бейсембаев посетили Центр материнства и детства UMC, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Здесь дети не только лечатся, но и получают образование. С момента поступления в Центр для детей школьного возраста организуют учебные занятия по основным предметам. На сегодня обучение в UMC проходят 46 детей.

«Государством предпринимаются все меры для получения равного доступа к образованию, соблюдения конституционных прав, обеспечения комфортных и безопасных условий для наших детей. Я горжусь, что у ребят, которые борются с недугом, есть такая сила воли и стремление к получению знаний. Каждый из вас – победитель, победитель во всем!», — отметила вице-премьер Тамара Дуйсенова.

Ежедневное расписание учебных занятий составляется с учетом индивидуального подхода в зависимости от состояния здоровья детей.

Проводятся беседы с докторами, родителями, психологами, чтобы знать особенности ребенка и грамотно организовать учебно-воспитательный процесс. Педагог учитывает степень тяжести заболеваний детей и предусматривает дифференцированные задания.

Не остались без внимания и педагоги центра. Министр просвещения РК Гани Бейсембаев вручил коллегам благодарственные письма.

Отмечается, что Центр материнства и детства UMC открыл свои двери в 2007 году и оказывает высокоспециализированную помощь женщинам и детям. В центре имеется 137 детских онкологических коек, 5 отделений онкологии.