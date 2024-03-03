«Дети пандемии» получили более здоровый микробиом

Здравоохранение, Наука
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По мнению ученых, это связано с условиями карантина, в которых оказалось население планеты во время пандемии коронавируса, передает Kazpravda.kz

Фото: Getty images

Ученые из Ирландии пришли к выводу, что кишечный микробиом детей, родившихся во время пандемии коронавируса, довольно сильно отличается от такового у младенцев, появившихся на свет до него, говорится в публикации Naked-science.ru.

В организме таких младенцев оказалось больше полезных бактерий и меньше — вредных. Кроме того, «дети пандемии» оказались менее склонными к аллергии, чем все остальные малыши.

В организме каждого человека, как известно, обитает огромное количество разнообразных микробных сообществ, которые играют важную роль в регуляции его метаболизма и иммунитета в целом. Известно, что на формирование кишечной микробиоты в раннем детстве влияют среда обитания, социальные контакты и эпидемиологические факторы.

Новорожденные дети приобретают микробиом от своей матери, а позже, в течение первых шести месяцев жизни, — из окружающей среды или от других близких людей, которые контактируют с ними. Ученые из Университетского колледжа Корка (Ирландия) решили проверить, насколько отличается кишечный микробиом у детей, рожденных во время пандемии и до нее.

Свои выводы команда представила в журнале Allergy.

Исследование проводилось в два этапа. На первом ученые проанализировали образцы кала 351 младенца в возрасте шести месяцев, а затем сделали это через год уже у 343 тех же детей. Кроме того, исследователи протестировали детей на атопический дерматит и пищевую аллергию.

Полученные результаты ученые планируют использовать для изучения процесса старения и того, какую роль в этом играют обитающие в нашем организме микробы.

Выяснилось, что в микробиоме детей, рожденных в период пандемии, было больше бифидобактерий и меньше таксонов Clostridia, вырабатывающих токсины, по сравнению с младенцами, рожденными до карантина. Таким образом, в микробиоме первых оказалось больше полезных микробов, чем в кишечнике вторых. Вероятно, это же обстоятельство повлияло на то, что такие дети были меньше склонны к аллергии, чем малыши, рожденные до пандемии.

По мнению ученых, это связано с условиями карантина, в которых оказалось население планеты во время пандемии коронавируса. Дети в этот период меньше контактировали с посторонними людьми, а значит, меньше болели и, соответственно, им реже назначали антибиотики. Кроме того, карантин мог оказать влияние на продолжительность полезного для детей периода грудного вскармливания.

Оказалось, что только 17 процентов младенцев, принявших участие в исследовании, нуждались в антибиотиках к годовалому возрасту, что коррелировало с более высоким уровнем у них полезных микробов, таких как бифидобактерии.

«Это исследование предполагает новый взгляд на влияние социальной изоляции в раннем возрасте на кишечный микробиом. Примечательно, что более низкий уровень аллергии среди новорожденных во время карантина может свидетельствовать о влиянии образа жизни и факторов окружающей среды, таких как частое применение антибиотиков, на рост аллергических заболеваний», — рассказал врач-педиатр, один из соавторов исследования профессор Джонатан Хурихейн.

Ученые планируют повторить свои исследования, когда детям исполнится пять лет, чтобы проверить, есть ли долгосрочные последствия изменений в их микробиоме.
 

#наука #ковид #дети пандемии

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