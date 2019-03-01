​Дети под защитой государства

В заседании приняли участие уполномоченный по правам ребенка в РК, депутат Сената Парламента РК Сауле Айтпаева, депутат Мажилиса Парламента РК Нуржан Альтаев, вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева, заместитель председателя Комитета по охране прав ребенка МОН РК Ержан Ерсаинов, представители цент­ральных и местных госорганов, неправительственных организаций и руководители организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как подчеркнули спикеры мероприя­тия, в ходе XVIII съезда партии «Нұр Отан», на котором были поставлены задачи по повышению благосостояния казахстанцев, решению ряда социальных проблем, Глава государства Нурсултан Назарбаев­ озвучил, что в Казах­стане не должно быть детских домов. Президент поручил изучить опыт работы Центра поддержки детей Астаны, помогающего семьям в сложных ситуациях. По мнению Лидера нации, в стране нужно проводить комплексную работу, итогом которой станет упразднение детских домов.

Как отметили Сауле Айтпаева и Эльмира Суханбердиева, в Казахстане из года в год сокращается количество детдомов, уменьшается число их воспитанников, и это напрямую связано с формированием правовых механизмов по расширению практики семейных форм устройства, профилактики социального сиротства. В республике делается немало для успешной социализации выпускников детских домов. Однако актуальным остается вопрос их постинтернатного сопровож­дения. Чтобы права взятых на попечение детей не ущемлялись, чтобы их воспитывали правильно, с теплом и заботой, требуется уделять внимание подготовке будущих приемных родителей.

– Приемных родителей становится все больше, и это радует. Важно, чтобы в семьи определяли максимальное количество детей, – сказала вице-министр образования и науки РК. – В последние годы особое внимание уделяется вопросам поддержки выпускников детских домов, их успешной социализации и интеграции в общество на основе усиления межведомственного взаимодействия, создания негосударственных агентств по устройству в семьи сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По стране в организациях для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются 5 046 ребят. За последние 3 года количество воспитанников детских домов сократилось на 3 000 детей, что привело к закрытию и трансформации 27 подобных организаций.

Сегодня в системе образования работают 23 учреждения семейного типа, в которых воспитываются 849 детей, 43 детских дома и школ-интернатов, в которых проживают 2 797 детей. В системе здравоохранения есть 21 дом ребенка, в системе социальной защиты населения – 18 медико-социальных учреждений. Для выпускников детских домов определена квота при поступлении в вузы и колледжи – 1% от государственного образовательного заказа. На период получения образования предусмотрены бесплатное проживание, питание, обмундирование, медицинская помощь, обеспечение учебниками, мягким инвентарем и оборудованием. Дети этой категории имеют право на получение пособия по потере кормильца, по инвалидности, обязательную стипендию в период обучения, а также первоочередное право на получение жилья.

– В республике создана нормативная правовая база по защите прав воспитанников организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С целью подготовки воспитанников к успешной самостоятельной жизни в современном социуме в Казахстане для выпускников детских домов открыты 14 домов юношества, в которых проживают 208 выпускников. В четырех регионах действуют дома молодежи для выпускников детских домов от 23 до 29 лет, – сказал заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Ержан Ерсаинов.

В ходе мероприятия был представлен онлайн-модуль школы приемных родителей. Участники заседания приняли рекомендации по внедрению семейной формы устройства сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и дальнейшего развития системы постинтернатного сопровождения выпускников детских домов.