Дети под защитой закона

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Александр Бри

Фракция «Amanat» инициирует новый законопроект по обеспечению безопасности детей.

фото пресс-службы «Amanat»

Новый законопроект по обеспечению безопасности детей, разработанный мажилисменами от партии «Amanat» совместно с общественнос­тью, был презентован на собрании фракции, на котором также обсуж­дались вопросы защиты прав семьи, материнства и детства в стране.

Открывая мероприятие, председатель «Amanat» Ерлан Кошанов отметил, что создание условий для полноценного и защищенного детства – это один из приоритетов политики Главы государства и партии. Получает развитие инклюзивное образование, реа­лизуется проект «Комфортная школа», все ученики начальных классов обеспечены бесплатным питанием, увеличиваются социальные выплаты для детей. С начала нового года заработает принципиально новая программа «Нацфонд – детям».

– На государственном уровне соз­даются все условия для полноценного и счастливого детства. Вместе с тем все еще есть проблемы, которые надо решать. Одна из них – это защита наших детей от насилия. Поэтому Президент Касым-Жомарт Токаев поставил в Послании задачу разработать новый законопроект по обеспечению безопасности детей. Партия «Amanat» вместе с общественнос­тью подготовила такой проект закона, – отметил Ерлан Кошанов.

Он также напомнил, что в свое время партия инициировала закон против кибербуллинга, который сегодня позволяет бороться с травлей детей в социальных сетях. Также для оказания психологической и иной помощи детям при партии был создан телефон доверия 111. За все время по нему обратилось 47 тыс. человек. Для продолжения этой работы на новом уровне принято решение передать данный проект Правительству.

В ходе заседания проект закона по обеспечению безопасности детей представила уполномоченный по правам ребенка, руководитель Республиканского совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при партии «Amanat» Динара Закиева. Так, в документе выработаны нормы по внедрению единой программы помощи детям – жертвам насилия, обеспечению безопас­ности детской инфраструктуры, ужесточению наказаний за преступления в отношении несовершеннолетних, введению курсов психологической помощи для агрессоров. Также исключается возможность для примирения сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних и многое другое.

Актуальность и важность предлагаемых в законопроекте новелл отметил министр просвещения Гани Бейсембаев. В поддержку законопроекта также высказались секретарь партии «Amanat» Шолпан Каринова, депутат Мажилиса Едил Жанбыршин, директор фонда «Дети под защитой» Жанар Ахметова, уполномоченный по правам ребенка по Туркестанской области Гульжан Вероцкая, руководитель ОО «Қорғау – Астана» Анна Рыль и другие.

Подводя итоги заседания фракции, председатель партии Ерлан Кошанов подчеркнул важность скорейшего принятия законопроекта с учетом его широкого обсуждения с общест­венностью и заинтересованными государст­венными структурами. Новый законопроект должен дать государству эффективные инструменты для борьбы с насилием над детьми в стране.

#дети #Аманат #законопроект #защита детей

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