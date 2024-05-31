Бесплатно зайти в Музей энергии будущего смогут дети 1 июня

Столица, Культура и общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Такую возможность предоставили юным казахстанцам в честь Дня защиты детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

1 июня в честь Международного дня защиты детей детям до 16 лет (включительно) вход в столичный Музей энергии будущего будет бесплатным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу QazExpoCongress

Экспонаты, интерактивные установки, зона виртуальной реальности и многое другое превратят детский праздник в познавательное путешествие в мир зеленых технологий.

«В этот день в музее пройдёт праздничный концерт «Бақытты балалық шақ» с участием детских творческих коллективов, таких как хореографический ансамбль «Көркем-ай», «Тұмар», «Бастау», а также юных солистов Ақмарал Дәулет и Гульназ Ермековой. Начало концертной программы запланировано на 12:00 и 15:00.  Мероприятие будет транслироваться на телеканале Salem, alem!

Кроме этого, на первом этаже музея постоянно проходит выставка «Жауһар жәдігер» коллекционера-этнографа Бахаргуль Толеген, где представлены изделия, символизирующие большую культурную ценность с историей в несколько столетий», – отметили в Нацкомпании.

В пресс-службе напомнили, что музей работает со вторника по пятницу с 10:00 до 20:00, в субботу, воскресенье и праздничные дни - с 10:00 до 21:00, понедельник – технический день.

Кроме того, 1 июня на территории комплекса EXPO состоится открытие роллердрома для любителей активного отдыха на роликах, где детям до 14 лет вход будет бесплатным.

Режим работы роллердрома в будние дни - с 14:00 до 23:00, а в выходные - с 10:00 до 23:00.

Также юные посетители смогут прогуляться в парковой зоне, где расположена игровая площадка, адаптированная, в том числе для детей с особыми потребностями, добавили в нацкомпании.

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