Детский омбудсмен прокомментировал изнасилование 7-летнего мальчика в области Жетісу
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Ранее полиция сообщала о том, что подозреваемый в изнасиловании ребенка задержан
Региональный уполномоченный по правам ребенка Ермек Егинбаев сообщил, что в Аксуйском районе, где произошло насилие над 7-летним мальчиком, возбуждено уголовное дело.
По словам омбудсмена, проведена экспертиза.
«Мать и ребенок вернулись домой. Я сопроводил их на консультацию к опытному психологу. В этой ситуации моя задача - оказать поддержку семье и обеспечить защиту прав пострадавшего несовершеннолетнего», – отметил Ермек Егинбаев.