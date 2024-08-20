Детский омбудсмен прокомментировал изнасилование 7-летнего мальчика в области Жетісу

Ранее полиция сообщала о том, что подозреваемый в изнасиловании ребенка задержан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Региональный уполномоченный по правам ребенка Ермек Егинбаев сообщил, что в Аксуйском районе, где произошло насилие над 7-летним мальчиком, возбуждено уголовное дело.

По словам омбудсмена, проведена экспертиза.