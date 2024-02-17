Детский сад горел в Семее

По информации пресс-службы ДЧС области Абай, в 17 часов 37 мин на пульт 101 поступило сообщение о том, что в городе Семей по улице академика Павлова произошел пожар в детском саду, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Пресс-служба ДЧС области Абай

Пожарные подразделения были подняты по вызову № 2, и незамедлительно направлены на место.

Первые пожарные подразделения прибыли в 17 часов 40 минут. По прибытию было установлено что, открытым пламенем горит 2 этаж детского сада.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар локализован в 18 часов 05 минут. В 18 часов 32 минуты полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Предварительная площадь и причина пожара устанавливаются.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 40 человек личного состава и 10 единиц техники.