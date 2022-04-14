В Общественный фонд «Қазақстан халқына» поступило 126 млрд тенге. Эта сумма позволяет развернуть серьезную работу.

Как отметил на брифинге в СЦК председатель ОФ «Қазақстан халқына» Болат Жамишев, фонд действует уже три месяца. Организационные вопросы в целом решены. Две недели назад попечительский совет утвердил план работы.

Совместно с Минздравом и акиматами составлен список больных орфанными заболеваниями, оставшихся без лекарственного обеспечения, несмотря на то, что эта помощь должна оказываться в рамках ГОБМП. В списке значится 201 ребенок.

– Самое сложное на данный момент – налаживание прямых связей с зарубежными производителями лекарств. Большинство препаратов зарегистрированы в нашей стране, но тем не менее мы отрабатываем взаимодействие непосредственно с производителями. По незарегистрированным препаратам – то же самое, – сообщил спикер.

В фонд поступило 300 заявок с просьбой оплатить лечение за рубежом и 200, связанных с транс­плантацией органов. В этом вопросе структура работает совместно с Минздравом и помогает лишь в тех случаях, когда отправка за рубеж за счет государства откладывается по техническим причинам. Двоих детей уже отправили на лечение в Москву и Сеул на деньги, собранные в ОФ «Қазақстан халқына».

Будут разработаны проекты по лекарственному обеспечению больных орфанными заболевания­ми, оказанию благотворительной помощи онкобольным, а также программы по обеспечению инвалидов колясками и бионическими протезами. Планируется размещать подробную информацию о нуждающихся на сайте фонда, с тем чтобы казахстанцы могли помогать конкретным людям.

Четверо детей по рекомендации экспертного комитета фонда уже получили самое дорогое лекарство в мире Zolgensma.

– Мы взаимодействуем с общественными организациями, которые предлагают разные инициативы по повышению уровня сельского образования. В планах – создание центров реабилитации особенных детей. Эти проекты требуют больших организационных усилий, это не про то, чтобы одноразово использовать деньги. Стараемся работать по проектам, которые были бы полезными для многих и многие годы, – сказал Болат Жамишев.

Кроме того, на брифинге стало известно, что материальная помощь на общую сумму 451 млн тенге оказана семьям 19 погибших и 106 тяжело раненых во время январских событий военнослужащих. Еще 44 млн тенге выплачено семьям трех погибших гражданских лиц и родителям трех раненных и двух погибших детей.

В ближайшем будущем выплаты получат родственники других жертв январских событий.