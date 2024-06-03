Дэвид Бекхэм стал послом Фонда короля Чарльза

Футбол, В мире
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Адема Ергали

Об этом он рассказал своим подписчикам на странице в Instagram

Фото: instagram.com/davidbeckham

Король Англии Чарльз ІІІ назначил известного футболиста Дэвида Бекхэма послом благотворительной организации King's Trust, передает Kazpravda.kz со ссылкой на royalstories.ru

Фонд, основанный королем Чарльзом в 1990 году, когда он был принцем Уэльским, направлен на создание гармоничных сообществ, где люди, природа и окружающая среда могут сосуществовать. В прошлом месяце бывший капитан сборной Англии по футболу посетил сады Хайгроув в Глостершире, чтобы встретиться с королем и узнать больше о деятельности фонда.

Во время визита к королю Чарльзу Бекхэм ознакомился с образовательными программами и мастер-классами, которые проводятся на территории. Фонд короля ежегодно предлагает образовательные курсы для около 15 000 студентов, а также программы по здоровью и благополучию для 2 000 человек. Среди других инициатив фонда — проекты по восстановлению сообществ и исторических зданий как в Великобритании, так и за ее пределами.

"Я рад работать с Фондом короля и иметь возможность помочь повысить осведомленность о его деятельности. Я всегда стремился помочь молодым людям расширить свои горизонты и с нетерпением жду возможности поддержать образовательные программы фонда и его усилия по обеспечению молодёжи доступом к природе. Развив любовь к сельской местности, я также стремлюсь узнать больше о сельских навыках, которые являются центральной частью работы фонда", — заявил Бекхэм. 

Бекхэм также отметил, что его вдохновила беседа с королем о деятельности фонда во время недавнего визита в сады Хайгроув, где они обменялись советами по пчеловодству.

Это хобби, задокументированное Бекхэмом в социальных сетях, также разделяют Кейт Миддлтон и королева Камилла. Во время своего визита в сады Хайгроув, расположенные на территории частного загородного поместья короля, Дэвид Бекхэм встретился со студентами, обучающимися столярному делу в Школе мебели Сноудона, поддерживаемой Фондом короля. Также он пообщался с учащимися программы Métiers d’art Embroidery Fellowship, организованной в партнерстве с CHANEL и Le19M.

Ранее Бекхэм поддержал еще одну значимую кампанию с королевскими связями, выступив на церемонии вручения премии Earthshot Prize в Бостоне в декабре 2022 года. Эта престижная экологическая награда была учреждена принцем Уильямом.

Как сообщила газета The Times, король и Бекхэм встретились в мае для обсуждения вопросов фонда. Встреча состоялась через несколько дней после краткого визита принца Гарри в Великобританию на церемонию, посвященную 10-летию Игр непокоренных.

Представитель герцога Сассекского ранее подтвердил, что он не встретится с отцом из-за плотного графика монарха. Бекхэм, получивший орден Британской империи от королевы Елизаветы за заслуги в футболе в 2003 году, давно знаком с королевской семьей. Он присутствовал на королевских свадьбах принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году, а также принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году вместе со своей женой Викторией Бекхэм.

Как и многие британцы, Бекхэм стоял в очереди 12 часов в Лондоне, чтобы отдать дань уважения покойной королеве Елизавете, когда ее гроб был выставлен в Вестминстерском зале после ее смерти в сентябре 2022 года.

#фонд #посол #король #футболист #Бекхэм #Чарльз

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