15-летнюю девочку изнасиловали в Туркестанской области: подозреваемый арестован

Полиция в Туркестанской области проводит расследование по факту изнасилования девочки-подростка, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Фото: Kazpravda.kz

Об изнасиловании 15-летней родственницы в Толебийский районный отдел полиции 16 июля этого года сообщила местная жительница. Она указала на одного из жителей района.

Начато досудебное расследование по уголовной статье «Изнасилование». В качестве подозреваемого установлен и взят под стражу житель Толебийского района. По информации пресс-службы ДП, мужчина знал девочку.

«В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Ход досудебного расследования на контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области», – подытожили в ведомстве.