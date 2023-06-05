Девочку затянуло в водосливное устройство на реке в Алматы

28-летний тренер по боксу вытащил из Большой Алматинки тонувшую девушку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Скриншот с видео t.me/chinovnik_kz

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщил, что инцидент случился 2 июня около 20:00.

«28-летний алматинец тренер по боксу Данияр Сафин с группой учеников совершал пробежку по набережной реки Большая Алматинка. Внезапно группа, следовавшая впереди, окликнула Данияра: присмотревшись, он увидел 2 детские руки, торчавшие из потока воды, это была девочка примерно 13-14 лет», – рассказали в ведомстве.

Как оказалось, она попала в водосливное устройство, подростка затягивало сильным потоком. Несмотря на риск для своей жизни, Данияр бросился на помощь, вытянул и вытащил ее из воды и передал двум своим ученикам, которые помогли вынести девочку в безопасное место.

«Мою левую ногу затянуло сильным потоком. Опираясь на правую ногу и бетонную подпорку, мне удалось рывком вытащить уже обессиленную девочку. Видимо, она длительное время пыталась выбраться, однако, не справившись с течением, уже начала уходить под воду.

Девочка была отведена в безопасное место, она была с подругой и подходившими взрослыми. К сожалению, имя девочки не узнал, отвел, убедившись в безопасности. Мне необходимо было дальше продолжать свою тренерскую работу. Хочу поблагодарить свою бдительную группу, которые заметили тонувшую девочку», – делится Данияр Сафин.

В Департаменте по ЧС отметили, что благополучному спасению жизни способствовали решительность тренера и отличная физическая подготовка.

За спасение человеческой жизни в экстремальных условиях руководство ДЧС Алматы планирует представить тренера к награде.