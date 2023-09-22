Девушка 8 лет живет в поездах ради экономии

Lifestyle
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Аманжолова Айман
[email protected]

Жительница Германии решила в буквальном смысле жить в поездах. Это оказалось намного дешевле аренды жилья почти в любом городе. Леона Мюллер рассчитывала провести таким образом всего несколько месяцев, но в итоге остается в «вечной» поездке с 2015 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал TVC Plus

Фото: kazpravda.kz

Путешествие длиною в жизнь началось со ссоры с арендодателем, который в очередной раз поднял цену за квартиру Леоны.

Студентка не могла себе позволить даже скромное жилье на окраине города. В поисках решения девушка увидела объявление о распродаже абонементов на поезд. Проездной позволял передвигаться на любом поезде круглосуточно по всей стране.

Леона купила билет и поняла, что нашла удачный выход из сложившейся сложной ситуации. Поезда оснащены спальным местом и душем, и девушка поняла, в первый же месяц, насколько свободнее она стала.

Зачем оставаться в квартире, если каждый день можно находиться в другом городе? Студентка говорит, что чувствует себя, словно она все время на каникулах. Плюс ко всему, в поездах легче сосредоточиться на учебе, ведь никакие домашние дела не отвлекают.

«Я бы хотела, чтобы вы осознали, что жить одновременно в нескольких местах – это нормально. Это часть нашей идентичности, эти места – часть нашей самобытности. Подумайте обо всех местах, которые являются частью вашей жизни. Если бы одного из этих мест не было, ваша жизнь перестала бы быть вашей жизнью, не так ли? Немецкий писатель Жан Поль сказал: «Только путешествовать – значит жить, и наоборот, жизнь – путешествовать». Мы все, так или иначе, путешествуем, так почему бы нам не делать это почаще? И не стыдиться того, что «нигде не бываешь», и не бояться куда-то поехать», сказала она. 

 

 

#поезд #путешествие #экономия #жизнь

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