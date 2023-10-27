Подозреваемого в убийстве девушки и двух малолетних детей задержали в СКО

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В Петропавловске уголовное дело по факту гибели девушки и двух маленьких детей переквалифицировали на убийство, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Напомним, в конце сентября 2023 года на месте пожара в частном доме в Петропавловске были обнаружены тела 20-летней девушки и двух детей 1 и 5 лет.

"Факт был зарегистрирован в ЕРДР УЧС Петропавловска по части 3 уголовной статьи "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". 21 октября уголовное дело было переквалифицировано на пункт 1 части 2 статьи 99 УК РК – убийство двух и более лиц. Также следственное управление ДП СКО зарегистрировало дополнительное уголовное дело по части 3 уголовной статьи 99 – убийство малолетнего лица", – сообщили в полиции.

Подозреваемый, 25-летний мужчина, задержан и водворен в ИВС.

По уголовному делу создана следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные действия, назначены все соответствующие судебные экспертизы.

Дело находится на контроле руководства прокуратуры области и департамента полиции.

Отметим, в середине сентября 2023 года в Алматинской области в сгоревшем доме нашли убитыми мать с двумя детьми.