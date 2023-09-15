Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области

Убийство матери и двух детей расследует полиция в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.

Фото: Kazpravda.kz

14 сентября в 23:24 в УП Илийского района сообщили о найденных после пожара в доме в селе Ащибулак трупов К. и ее двух несовершеннолетних детей с признаками насильственной смерти.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство».

«Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и поимке подозреваемого. Во все районные подразделения полиции и ДП соседних регионов направлены ориентировки.

Ведутся следственные мероприятия с назначением всех необходимых экспертиз для принятия окончательного процессуального решения», – отметили в ведомстве.

Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.