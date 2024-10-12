Девушки приняли присягу в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске, девушки, призванные на воинскую службу по контракту в воинскую часть 3477, приняли военную присягу, поклявшись до последнего дыхания быть преданными народу Казахстана и его законно избранному президенту

Фото: пресс-служба регионального командования «Шыгыс» НГ МВД РК

Церемония приведения к военной присяге прошла иначе, чем в прошлом году, так как в строю оказалось сразу три девушки. Одна из них - рядовая Амина Айтмукашева, которая будет служить военным психологом.

– Сегодня для меня особенный день. Я готова неустанно служить во благо своей Родины. Примером для меня являются героические подвиги наших героинь, таких как Алия Молдагулова и Маншук Маметова. Поэтому, я сделаю все возможное, чтобы образцово выполнять свой воинский долг в соответствии со своей профессией психолога. С детства, я мечтала носить военную форму и приносить пользу своему народу и сегодня наконец-то моя мечта сбылась, – с гордостью говорит АминаАйтмукашева.

Каждый год из разных регионов страны в ряды Национальной гвардии призывают молодых граждан в возрасте от 18 до 32 лет. Отметим, что воинская часть 3477 Национальной гвардии регионального командования «Шығыс» выполняет боевые задачи по охране важных государственных объектов в г. Усть-Каменогорск и призывает всех желающих граждан для прохождения воинской службы по контракту.