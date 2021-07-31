Девятиклассник спас тонущего друга в ЗКО

Фото: ДЧС ЗКО
В Западно-Казахстанской области медалью министра по чрезвычайным ситуациям РК за спасение тонувшего друга награжден девятиклассник Асылан Орахаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
.
Случай произошел вечером 19 июля на берегу реки Урал в селе Карауылтобе Акжаикского района ЗКО. На пляже в тот день практически не было народу.
«Мы купались с дочерью. Позже подошли Чингиз, Асылан и Жантуган, – рассказывает свидетельница происшествия жительница села Динара. – Когда раздался громкий крик из стороны детей, я поначалу не придала значения, думала, они так играют. Но увидев просящего о помощи Чингиза, сильно испугалась. Он и спасавший его Асылан то выплывали, то уходили вместе под воду. Наконец Асылан с трудом вытащил друга на берег. До этого момента я ни разу не слышала плач человека, который минуту назад был между жизнью и смертью. Как мать безмерно благодарна Асылану, который, хоть и ребенок, решился на такой риск. Кажется, он не думал о своей жизни. Это поступок настоящего героя».
За смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении человека на воде, Асылан Орахаев награжден медалью «Суға батқандарды құтқарғаны үшін». Временно исполняющий обязанности начальника ДЧС ЗКО полковник гражданской защиты Рашид Блялов, пожелав юному герою успехов в учебе и удачи в дальнейших начинаниях, вручил ему от личного состава департамента благодарственное письмо и памятный подарок, а также выразил благодарность родителям, воспитавшим такого отважного сына.
На территории области имеются 13 закрепленных пляжей, из которых оборудовано 12. Из закупленных несколько лет назад 22 модульно-каркасных бассейнов для обучения детей плаванию функционируют только 10. В планах этого года – закупить еще 13 бассейнов.
Сотрудники департамента проводят также обучение спасателей пляжей и инструкторов. На текущий момент подготовку прошли свыше 140 человек.
Силами департамента проводится сезонное патрулирование на четырех участках в трех населенных пунктах (г. Уральск, село Чапаево, озеро Шалкар). Дополнительно на рейдовые мероприятия привлекаются волонтеры через центры занятости, а также сотрудники межрегиональной экологической общественной организацией «Зеленый фронт».
На опасных и необорудованных для отдыха и купания участках водоемов установлено 323 запрещающих знака и 79 информационных стендов. Эта работа в настоящее время продолжается.
Но ни акции уполномоченных органов, ни листовки, ни запрещающие знаки в летнюю жару не могут удержать всех желающих от искушения окунуться в прохладу ближайшей речки или озера. С начала текущего года в ЗКО утонул 21 человек, из них 9 детей. Спасено 12 человек, в том числе 6 детей.