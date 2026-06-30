Деятельность «Казпочты» рассмотрели в проектом офисе правительства

Также были рассмотрены предложения, направленные на дальнейшее совершенствование действующих механизмов регулирования

Фото: пресс-служба правительства

На площадке Проектного офиса внедрения Налогового кодекса обсудили вопросы совершенствования условий деятельности Казпочты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось заседание Проектного офиса внедрения нового Налогового кодекса.

Одним из вопросов повестки стали отдельные аспекты налогового регулирования деятельности национального оператора почтовой связи – АО «Казпочта».

В ходе заседания представители компании проинформировали участников о практических вопросах применения отдельных положений налогового законодательства и их влиянии на финансовую деятельность предприятия.

Также были рассмотрены предложения, направленные на дальнейшее совершенствование действующих механизмов регулирования.

Отдельное внимание участники заседания уделили вопросам обеспечения устойчивого выполнения Казпочтой социально значимых функций и оказания универсальных почтовых услуг населению.

По итогам обсуждения АО «Казпочта» совместно с Минфином поручено проработать вопрос совершенствования механизмов финансирования универсальных почтовых услуг при формировании проекта республиканского бюджета на 2027 год.