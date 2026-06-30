Деятельность «Казпочты» рассмотрели в проектом офисе правительства

Правительство
Дана Аменова
специальный корреспондент

Также были рассмотрены предложения, направленные на дальнейшее совершенствование действующих механизмов регулирования

Фото: пресс-служба правительства

На площадке Проектного офиса внедрения Налогового кодекса обсудили вопросы совершенствования условий деятельности Казпочты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось заседание Проектного офиса внедрения нового Налогового кодекса.

Одним из вопросов повестки стали отдельные аспекты налогового регулирования деятельности национального оператора почтовой связи – АО «Казпочта».

В ходе заседания представители компании проинформировали участников о практических вопросах применения отдельных положений налогового законодательства и их влиянии на финансовую деятельность предприятия.

Также были рассмотрены предложения, направленные на дальнейшее совершенствование действующих механизмов регулирования.

Отдельное внимание участники заседания уделили вопросам обеспечения устойчивого выполнения Казпочтой социально значимых функций и оказания универсальных почтовых услуг населению.

По итогам обсуждения АО «Казпочта» совместно с Минфином поручено проработать вопрос совершенствования механизмов финансирования универсальных почтовых услуг при формировании проекта республиканского бюджета на 2027 год.

#Правительство #услуги #финансирование #Казпочта

Популярное

Все
Общее дело семьи Томановых
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Преступный бизнес на Маркаколе
На байках за экстримом
Ферма, выросшая из мечты
На Кубке мира по гребле
Степные сюжеты на берегах Невы
Золото из Праги
Восемь женщин и одна тайна
Солнечная живопись Ольги Кацюбы
Праздник, рожденный степью
Онлайн-маршрут в школу
В Туркестане запустили экскурсионный автобус
Медицина сделала гигантский рывок в развитии
Бронза «Актобе»
Чесноков вернулся и принес победу
Отличилась молодежь
Не отходы, а сырье для переработки и... искусства
Алматы – город туристов
Литература как провайдер национального кода
Новый этап изучения Улуса Джучи
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Гвардейцы говорят по-казахски
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Асу Алмабаев поднялся в рейтинге перед боем на турнире UFC в Баку
Изменить подход к субсидированию
Мост избавил от заторов
Лучшие производства года назвали в Улытау
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Возвращение к земле
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии

Читайте также

Бектенов обозначил приоритеты работы «Самрук-Қазына»
Бибисаре Асаубаевой вручили орден «Барыс» II степени
Казахстанские врачи и 319 тонн гуманитарной помощи: казахст…
Бектенов провел совещание о ситуации на рынке нефтепродукто…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]