Действие лицензии очередной МФО приостановили в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности ТОО «Ломбард СФП» приостановлено сроком на 3 месяца в соответствии с приказом начальника управления региональных представителей АРРФР в Караганде от 23 сентября. Основанием для этого стало нарушение пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, сообщает Kazpravda.kz

«В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 16 Закона РК «О микрофинансовой деятельности» приостановление действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности влечет запрет на заключение микрофинансовой организацией новых договоров о предоставлении микрокредита, в том числе на продление срока действия действующих договоров о предоставлении микрокредита и их изменение, предусматривающее увеличение обязательств и ответственности микрофинансовой организации, а также обязательств и ответственности заемщика», – говорится в официальном сообщении.

В агентстве добавили, что микрофинансовая организация (ломбард), действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности которой приостановлено, обязана выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита.

Клиенты ломбарда, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед ломбардом в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.