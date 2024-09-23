Действие лицензии очередной МФО приостановили в Казахстане

Банки и финансы
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Дана Аменова
корреспондент

ТОО «Ломбард СФП» нарушало нормы Закона «О микрофинансовой деятельности»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности ТОО «Ломбард СФП» приостановлено сроком на 3 месяца в соответствии с приказом начальника управления региональных представителей АРРФР в Караганде от 23 сентября. Основанием для  этого стало нарушение пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, сообщает Kazpravda.kz  

«В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 16 Закона РК «О микрофинансовой деятельности» приостановление действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности влечет запрет на заключение микрофинансовой организацией новых договоров о предоставлении микрокредита, в том числе на продление срока действия действующих договоров о предоставлении микрокредита и их изменение, предусматривающее увеличение обязательств и ответственности микрофинансовой организации, а также обязательств и ответственности заемщика», – говорится в официальном сообщении. 

В агентстве добавили, что микрофинансовая организация (ломбард), действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности которой приостановлено, обязана выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита.

Клиенты ломбарда, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед ломбардом в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.

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