– Что означает Ruuin kim, Ruhin kim? В переводе с казахского это звучит как «Кто ты по роду, кто ты по духу». Само название проекта задает вопрос о нашей идентичнос­ти, о том невидимом, но мощном влиянии, которое оказывают на нас история и культура народа, – говорит Лейла Махат.

Художник через свои произведения ведет диалог со зрителем на языке красок и образов. Ее работы становятся мостом, соединяющим прошлое и нас­тоящее, предлагая взглянуть на себя через призму вековых традиций и духовных ценностей. Это поиск ответов на вечные вопросы о месте человека в потоке жизни.

– Я написала эти картины для того, чтобы разбудить не только физические, но и духовные генетические коды. Точка в круге – древний символ наших предков. Это образ Вселенной, который символизирует зарож­дение жизни. В каждой моей работе из этой серии по три таких точки. Я намеренно пус­тила круги расширяться и захватывать пространство картин, – рассказывает художник.

Выставка Ruuin kim, Ruhin kim – уникальная возможность увидеть, как глубокие философские идеи воплощаются в совре­менном искусстве. Это шанс остановиться и поразмышлять о том, кто мы есть, откуда пришли и какое наследие несем.

По словам Лейлы Махат, каждый казах должен знать как минимум семь поколений своих предков. Человек осознает ценность родового древа, историю племени и свою к нему принадлежность. Перевести слово «ру» на другие языки непросто. Это не только и не столько про род, сколько про право гордиться своими предками.