Диалог со зрителем на языке картин Афиша 3 июня 2025 г. 0:00 1 Игорь Прохоров Старший корреспондент отдела культуры Экспозиция картин известной художницы Лейлы Махат Ruuin kim, Ruhin kim – не просто живопись, а приглашение к глубокому осмыслению нашей связи с прошлым. фото Игоря Бургандинова – Что означает Ruuin kim, Ruhin kim? В переводе с казахского это звучит как «Кто ты по роду, кто ты по духу». Само название проекта задает вопрос о нашей идентичности, о том невидимом, но мощном влиянии, которое оказывают на нас история и культура народа, – говорит Лейла Махат. Художник через свои произведения ведет диалог со зрителем на языке красок и образов. Ее работы становятся мостом, соединяющим прошлое и настоящее, предлагая взглянуть на себя через призму вековых традиций и духовных ценностей. Это поиск ответов на вечные вопросы о месте человека в потоке жизни. – Я написала эти картины для того, чтобы разбудить не только физические, но и духовные генетические коды. Точка в круге – древний символ наших предков. Это образ Вселенной, который символизирует зарождение жизни. В каждой моей работе из этой серии по три таких точки. Я намеренно пустила круги расширяться и захватывать пространство картин, – рассказывает художник. Выставка Ruuin kim, Ruhin kim – уникальная возможность увидеть, как глубокие философские идеи воплощаются в современном искусстве. Это шанс остановиться и поразмышлять о том, кто мы есть, откуда пришли и какое наследие несем. По словам Лейлы Махат, каждый казах должен знать как минимум семь поколений своих предков. Человек осознает ценность родового древа, историю племени и свою к нему принадлежность. Перевести слово «ру» на другие языки непросто. Это не только и не столько про род, сколько про право гордиться своими предками. #выставка #Лейла Махат #Ruuin kim