Диалог со зрителем на языке картин

Афиша
1
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Экспозиция картин известной художницы Лейлы Махат Ruuin kim, Ruhin kim – не просто живопись, а приглашение к глубокому осмыс­лению нашей связи с прошлым.

фото Игоря Бургандинова

– Что означает Ruuin kim, Ruhin kim? В переводе с казахского это звучит как «Кто ты по роду, кто ты по духу». Само название проекта задает вопрос о нашей идентичнос­ти, о том невидимом, но мощном влиянии, которое оказывают на нас история и культура народа, – говорит Лейла Махат.

Художник через свои произведения ведет диалог со зрителем на языке красок и образов. Ее работы становятся мостом, соединяющим прошлое и нас­тоящее, предлагая взглянуть на себя через призму вековых традиций и духовных ценностей. Это поиск ответов на вечные вопросы о месте человека в потоке жизни.

– Я написала эти картины для того, чтобы разбудить не только физические, но и духовные генетические коды. Точка в круге – древний символ наших предков. Это образ Вселенной, который символизирует зарож­дение жизни. В каждой моей работе из этой серии по три таких точки. Я намеренно пус­тила круги расширяться и захватывать пространство картин, – рассказывает художник.

Выставка Ruuin kim, Ruhin kim – уникальная возможность увидеть, как глубокие философские идеи воплощаются в совре­менном искусстве. Это шанс остановиться и поразмышлять о том, кто мы есть, откуда пришли и какое наследие несем.

По словам Лейлы Махат, каждый казах должен знать как минимум семь поколений своих предков. Человек осознает ценность родового древа, историю племени и свою к нему принадлежность. Перевести слово «ру» на другие языки непросто. Это не только и не столько про род, сколько про право гордиться своими предками.

#выставка #Лейла Махат #Ruuin kim

Популярное

Все
В Алматы прибыл первый туристский поезд из Сианя
В Алматы на месте старого здания возвели современный центр для детей
Дело Шерзата: прокурор запросила для обвиняемых от 1,5 до 23 лет лишения свободы
Команда Казахстана по настольному теннису завоевала семь медалей на турнире в Ташкенте
Хоккейный клуб «Барыс» объявил об уходе семи легионеров
Более 20 незаконных установок для забора воды обнаружили в Туркестанской области
Как проходила спецоперация на крупном предприятии Карагандинской области, показали в МВД
Возврат активов: более 570 млн тенге ​​​​​​​ направили на водоснабжение сел области Ұлытау
Находившегося 20 лет в розыске казахстанца экстрадировали из России
Сельскую школу построят на возвращенные государству деньги в Атырауской области
Велопробег «От Алтая до Урала» дошел до Астаны
Большинство казахстанцев имеют от 2 до 9 близких друзей - опрос
Глава государства направил видеообращение по случаю 70-летия космодрома Байконур
В Астане более 2,5 тысяч человек признаны банкротами
Перспективы поставок пшеницы в Нигерию рассмотрели в правительстве
В области Жетысу дети ждут ваучеры на занятия в творческих кружках
Вейпы на 1,6 млрд тенге изъяли в Павлодарской области
Цифровую платформу для отбора молодых педагогов запустили в «Келешек мектептері»
«Опералия-2025»: болгарский скрипач-виртуоз выступит с концертом в Астане
Музыкальный фестиваль пройдет под открытым небом Астаны
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Астана примет высоких гостей – анонс мероприятий с Токаевым на этой неделе
Бои человекоподобных роботов провели в Китае
Новая услуга стала доступной казахстанцам в eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Срезан склон холма, жди оползня…
Ферма, где роботы доят коров
Токаев принял нового акима Алматы
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
Музей космонавтики откроют в Байконыре
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Первый урожай дынь отправили из Туркестанской области в Россию
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Жару сменят дожди в Казахстане
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название

Читайте также

Искусство современных номадов: артисты «Астана Опера» высту…
В Алматы открылась выставка народного художника СССР Урала …
Искусство вопреки репрессиям
«Соңғы аялдама»: антинаркотический спектакль показали в Аст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]