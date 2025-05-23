Уже со следующей недели в рамках подготовки к купальному сезону в ЗКО начнутся работы по обследованию и очистке дна водоемов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спасатели предупреждают: после паводка прошлого года рельеф дна поменялся практически на всех реках области. Кроме того, на дне остаются затопленные стволы деревьев, предметы и конструкции, принесенные большой водой. Обследование и очистка дна водоемов будут проводиться согласно заявкам и утвержденному графику. На сегодня поступило 19 заявок от владельцев пляжей.

Этим летом искупаться в открытых водоемах региона разрешено будет в 34 местах. Дополнительно откроются 5 пляжей, в том числе 2 – в областном центре. В области имеется 35 каркасно-модульных бассейнов, из них 21 будет работать в загородных лагерях, 14 – в пришкольных лагерях. В целях реагирования на чрезвычайные ситуации в купальный сезон ДЧС ЗКО подготовлено 5 мобильных водолазных групп, 28 плавсредств, а также 34 комплекта водолазного оборудования. Спасателями будет организовано патрулирование на опасных и необорудованных участках водоемов.

На постоянной основе сотрудниками ДЧС совместно с полицейскими и представителями управления образования проводится разъяснительная работа среди населения о недопущении нарушений правил общего водопользования, а также пребывания детей на водоемах без контроля взрослых.

Проведено 515 рейдовых мероприятий, роздано свыше 5 тысяч агитационных материалов. С 1 апреля по 1 мая текущего года во всех 367 школах области были проведены уроки, беседы и инструктажи учащихся по доведению правил безопасности на водоемах, а также мастер-классы по оказанию доврачебной помощи.

На опасных, не оборудованных для отдыха и купания участках водоемов установлены 279 запрещающих знаков и 44 информационных баннера. С начала года за нарушение правил безопасности на водоемах в соответствии со статьей 412 КоАП РК к административной ответственности привлечены 8 граждан и 1 юридическое лицо.

В прошлом году во время купания утонуло 14 человек, в том числе 4 ребенка. В этом году ЧС на водоемах области не зарегистрировано.