Дикий пляж – территория опасности

Статьи
81
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Уже со следующей недели в рамках подготовки к купальному сезону в ЗКО начнутся работы по обследованию и очистке дна водоемов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спасатели предупреждают: после паводка прошлого года рельеф дна поменялся практически на всех реках области. Кроме того, на дне остаются затопленные стволы деревьев, предметы и конструкции, принесенные  большой водой. Обследование и очистка дна водоемов будут проводиться согласно заявкам и утвержденному графику. На сегодня поступило 19 заявок от владельцев пляжей.

Этим летом искупаться в открытых водоемах региона разрешено будет в 34 местах. Дополнительно откроются 5 пляжей, в том числе 2 – в областном центре. В области имеется 35 каркасно-модульных бассейнов, из них 21 будет работать в загородных лагерях, 14 – в пришкольных лагерях. В целях реагирования на чрезвычайные ситуации в купальный сезон ДЧС ЗКО подготовлено 5 мобильных водолазных групп, 28 плавсредств, а также 34 комплекта водолазного оборудования. Спасателями будет организовано патрулирование на опасных и необорудованных участках водоемов.

На постоянной основе сотрудниками ДЧС совместно с полицейскими и представителями управления образования проводится разъяснительная работа среди населения о недопущении нарушений правил общего водопользования, а также пребывания детей на водоемах без контроля взрослых.

Проведено 515 рейдовых мероприятий, роздано свыше 5 тысяч агитационных материалов. С 1 апреля по 1 мая текущего года во всех 367 школах области были проведены уроки, беседы и инструктажи учащихся по доведению правил безопасности на водоемах, а также мастер-классы по оказанию доврачебной помощи.

На опасных, не оборудованных для отдыха и купания участках водоемов установлены 279 запрещающих знаков и 44 информационных баннера. С начала года за нарушение правил безопасности на водоемах в соответствии со статьей 412 КоАП РК к административной ответственности привлечены 8 граждан и 1 юридическое лицо.

В прошлом году во время купания утонуло 14 человек, в том числе 4 ребенка. В этом году ЧС на водоемах области не зарегистрировано.

 

#спасатели #пляжи #купальный сезон

Популярное

Все
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Комедия со слезами на глазах
Шквал стрел и дыхание гор
Три шедевра Ролана Пети на сцене «Астана Опера»
Тогда «Динамо», сегодня – «Кайрат»
За плечами Толкын Дуланбаевой 35 лет работы в школе
Казахский учить, как Лего собирать
«Не бойтесь просить о помощи!»: МВД обратилось к детям
Талант идею превращает в магию
Куда хочу – туда лечу!
Расцветет все вокруг
Ребятишки из социально уязвимых семей получили подарки
Равные возможности и современные технологии
Бабочки, которые приносят удачу
Это гордое слово – Учитель
Ценитель древностей
В предвкушении
Разработана «дорожная карта» аграрных проектов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Если вы подверглись цифровой атаке...
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
Актуально и сто лет спустя
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
В Актау проложили 1,5 км новых магистральных инженерных сетей
Три крупных спортивных объекта Атырау вернули в госсобственность
Мединский сообщил, что Киев запросил переговоры между Зеленским и Путиным
«Мы кочуем навстречу себе, Узнаваясь в другом…»
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
В США начали процесс снятия санкций с Сирии
Начато возведение крупного металлургического завода
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Трижды обманувший смерть
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Жару сменят дожди в Казахстане

Читайте также

Особое внимание ВИЭ-проектам
Казахстан и Венгрия нацелены на расширение взаимодействия
Город расширяет границы
Важно быть рядом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]