Дико натурально

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Дина Устиненко
старший корреспондент отдела культуры

Природа Казахстана, расположенного в четырех климатических поясах, удивительна и разнообразна. На нашей территории обитают редчайшие и удивительные животные и птицы – снежные барсы, архары, куланы, сайгаки, волки, медведи, дрофы, беркуты и многие другие. Увидеть в дикой природе все это много­образие не удастся, пожалуй, никому, а ведь хочется! Любопытно посмотреть в глаза снежному барсу или тюленю, заглянуть в таинственный мир, скрытый от людских глаз. Такая возможность теперь есть. На днях был презентован сайт «Дикая природа Казахстана», в рамках которого и прошла тематическая одно­именная фотовыставка.

фото Юрия Беккера

Основными авторами уникальных снимков выступили шеф-фотограф редакции журнала National Geographic Qazaqstan Ерболат Шадрахов, профессиональный фотограф дикой природы Дмитрий Ругис и знаменитый алматинский фотограф-натуралист Влади­слав Якушкин.

Реализацией проекта «Дикая природа Казахстана» занимается Фонд экологии и образования EcoForming при поддержке компании «Шеврон», а также Института зоологии Казахстана, редакции журнала National Geographic Qazaqstan. Фотовыставка основана на экс­позициях, представленных на веб-сайте «Дикая природа Казахстана». Интернет-ресурс обещает стать прекрасным и достоверным источником сведений для учащихся школ и вузов, ученых и исследователей и всех желающих познакомиться с биоразнообразием Казахстана и иметь доступ к высококачественным портретным фотографиям животных с краткой информацией о каж­дом подвиде.

Первыми с выставочными работами смогли ознакомиться астанинцы. Старт «Дикой природе Казахстана» был положен в столице в конце сентября.

– Организаторы и вдохновители проекта каждый год проводят интересные поездки, туры и различные мероприя­тия, – комментирует Влади­слав Якушкин. – В нынешнем году поездка была, на мой взгляд, самая интересная и яркая. Мы проехали три заповедника: Балхашский резерват, «Алтын-Эмель» и Алакольский заповедник. Очень хотели успеть отснять и четвертый – Джунгарский, но начались дожди, да и время поджимало. Зато удалось шикарно заснять антилоп в «Алтын-Эмеле». Организаторы планируют сделать такие туры ежегодными. Заснять животных в дикой природе – занятие довольно-таки непрос­тое, особенно портретные кадры. И на помощь пришли алматинский и карагандинский зоопарки, съемки некоторых зверей делались оттуда. Но все они с казахстанской «пропис­кой». Специально для выставки была проведена высококачест­венная портретная фотосъем­ка, что позволяет детально рассмотреть каждый вид, его окрас и отличительные черты. Не только казахстанцам, но и иностранным гражданам очень интересно посмотреть на то, какие животные населяют девятую по величине территорию мира. Основная цель – ознакомить с дикой природой Казахстана всех заинтересованных лиц, считаю, была достигнута.

По словам организаторов, это только начало, и фотогалерея будет пополняться по мере развития проекта.

#проект #природа #фотовыставка #Дикая природа Казахстана

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