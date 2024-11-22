Дико натурально
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Природа Казахстана, расположенного в четырех климатических поясах, удивительна и разнообразна. На нашей территории обитают редчайшие и удивительные животные и птицы – снежные барсы, архары, куланы, сайгаки, волки, медведи, дрофы, беркуты и многие другие. Увидеть в дикой природе все это многообразие не удастся, пожалуй, никому, а ведь хочется! Любопытно посмотреть в глаза снежному барсу или тюленю, заглянуть в таинственный мир, скрытый от людских глаз. Такая возможность теперь есть. На днях был презентован сайт «Дикая природа Казахстана», в рамках которого и прошла тематическая одноименная фотовыставка.